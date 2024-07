Alberto Núñez Feijóo insiste en reprochar a Begoña Gómez que no declarase ante el juez el pasado viernes, a pesar de que el aplazamientode su comparecencia judicial se debió a un error en el procedimiento, puesto que el juzgado no llegó a notificar a su defensa una de las querellas interpuestas contra ella, la presentada por Hazte Oír.

Pese a ello, el dirigente 'popular' ha aseverado que, si la esposa del presidente del Gobierno no tiene nada que ocultar, no entiende por qué no declaró "salvo que persiga desprestigiar al juez". Así se ha pronunciado en una entrevista con 'El Español', publicada este domingo, en la que además tacha de "falta de respeto al sistema judicial" que Gómez no declarara ante el magistrado Juan Carlos Peinado.

El líder de la oposición se pronuncia así en la misma línea en que lo hizo el viernes su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que acusó a Begoña Gómez de "no estar por la labor de facilitar la acción de la Justicia", después de que su defensa solicitara un aplazamiento al no habérsele notificado una de las querellas, ante lo que el juez acordó posponer la declaración al próximo 19 de julio.

"Quien nada oculta, nada teme", ha aseverado, en la misma línea, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez. Los 'populares' insisten así en culpar a la mujer del presidente de ese aplazamiento, a pesar de que la realidad es que se debió a un fallo en el procedimiento, puesto que el juez dictó el auto por el que se admitía a trámite esa querella de Hazte Oír el 6 de junio y todas las partes fueron notificadas, menos la propia defensa de la investigada.

Por otra parte, Feijóo también sigue sin entender que Pedro Sánchez no comparezca públicamente para explicar la investigación a su mujer y ha insistido en esa entrevista en 'El Español' que "cuando el entorno del presidente del Gobierno está siendo investigado por corrupción, el problema es del presidente del Gobierno".

Así, ha vuelto a asegurar que en la situación de Sánchez él dimitiría y le ha reprochado que "no ha dado ninguna explicación en el Congreso de los Diputados ni ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar todo esto".

Feijóo habla de "dos amnistías"

En la misma entrevista, Feijóo ha acusado al Gobierno de amnistiar a Carles Puigdemont con una ley y a los condenados por los ERE de Andalucía con el Tribunal Constitucional. Una de las beneficiadas por la sentencia que anula parcialmente estas condenas, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, cree que los populares desprestigian así al órgano. "El PP es la parte acusatoria, tiene que ser respetuoso con la justicia si es un partido democrático, tanto si le da la razón como si no se le da", ha aseverado.