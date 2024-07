La declaración de Begoña Gómez ante el juez se ha pospuesto al 19 de julio después de que su defensa así lo solicitara porque no se les había notificado una de las querellas interpuestas contra ella, la presentada por Hazte Oír. Un aplazamiento ante el que el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, no dudó en acusar a la esposa del presidente del Gobierno de obstaculizar la acusación de la justicia.

Una afirmación que Alfonso Pérez Medina desmonta en laSexta Xplica, donde aclara que la comparecencia judicial se ha aplazado "básicamente por un fallo en el procedimiento", ya que el 6 de junio se dictó el auto por el que se admitía a trámite esta querella y todas las partes personadas en la causa fueron notificadas, "menos el abogado de Begoña Gómez".

"Con lo cual, lógicamente no sabía exactamente de qué se le acusaba, además esa querella introducía hechos nuevos", continúa el responsable de Tribunales de laSexta, que indica que "por eso, lógicamente, no quiso declarar".

"Es un error del procedimiento", sostiene Pérez Medina, que explica que la solución que se dio, aunque pueda ser habitual por la saturación de los juzgados, "no es lo deseable", pues pasaba por que el abogado de Begoña Gómez estudiara la querella "en un pasillo en un rato, leyéndola". "No es solo instruirte de la querella y leer de qué se te acusa, es que es también preparar una estrategia de defensa, preparar al cliente para las posibles preguntas que le hagan, no es tan sencillo", incide el periodista.

"Lógicamente, con buen criterio, cualquier buen abogado dice 'vamos a preparar esto, vamos a pedir un aplazamiento' para leer exactamente todas las acusaciones que se están haciendo y de esa manera poder preparar lo mejor posible una defensa", continúa Pérez Medina, que sostiene que esto mismo "es lo que hubiera hecho cualquier abogado medianamente razonable".

Así las cosas, considera que la acusación de Tellado contra Begoña Gómez "no se ajusta a la realidad porque lo lógico en este tipo de casos es precisamente pedir ese aplazamiento", sobre todo porque "no es una querella que se pusiera 24 horas antes de la declaración", sino que "esa querella está puesta hace más de un mes y fue el 6 de junio cuando se notificó a todas las partes", menos a la defensa.

Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, "quiere pensar que es un error humano, que no hay mala intención por parte del juez" para que su defendida "tenga que realizar otra vez el paseíllo el próximo 19 de julio", pero, zanja Pérez Medina, "desde luego es un fallo del juzgado, o bien del juez o bien de algún funcionario o del letrado de Administración de la Justicia que no ha notificado esa querella. como tenía que haber hecho, a todas las partes y sobre todo a la parte más interesada, que es la investigada".