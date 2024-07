Este nuevo episodio del caso Begoña Gómez ha vuelto a trasladarse a la arena política. El ministro de justicia, cree que lo que ha ocurrido hoy es una muestra más de la indefensión que está viviendo Begoña Gómez. En el PP afirman que Gómez obstaculiza el trabajo de la justicia.

El Partido Popular ha acusado este viernes a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no estar por la labor de facilitar la acción de la Justicia", después de que su defensa solicitara con éxito suspender su declaración ante el juez como investigada por no haberle sido notificada formalmente la querella contra ella de la asociación Hazte Oír.

Los 'populares' han reaccionado así la decisión del titular del Juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de aplazar la declaración de la mujer del presidente del Gobierno al próximo 19 de julio. Una nueva citación que Génova considera que "alarga la agonía de los inquilinos de La Moncloa y la vergüenza de todos los españoles".

La defensa de Gómez esgrimió, cuando ya se encontraba ante el juez, que no le habían notificado la querella presentada contra ella por la asociación Hazte Oír, que se sumó a la que con anterioridad presentó el sindicato Manos Limpias. Peinado decidió entonces retrasar la declaración dos semanas.

El PP no ha encajado bien esta petición de la mujer del presidente del Gobierno y su abogado porque "toda España" sabe por qué se le investiga. Y ha sentenciado que "no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la Justicia, de la misma forma que no han dado una sola explicación a la opinión pública hasta ahora".

Vuelven a acusar a Sánchez

No solo eso, sino que el PP ha planteado "hasta qué punto" Pedro Sánchez ha "protagonizado" los hechos por los que se investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, y centró así el foco en el presidente del Gobierno porque su mujer "solo es el Koldo de esta trama", es decir, "una intermediaria".

Así lo ha afirmado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que aseveró que Sánchez es un presidente con "pies" de "un fango que le llega ya hasta las cejas" a tan solo cuatro días de que su esposa declare ante el juez. "No hay dictador a desenterrar que pueda tapar las miserias de la situación en la que se encuentra el presidente de Gobierno", dijo.

Y en la que recriminó al jefe del Ejecutivo que tenga el "valor" de comparecer en el Congreso el próximo 17 de julio para presentar un plan de regeneración democrática, cuando no ha pronunciado "ni una palabra de todos" los "escándalos" que afectan a su Gobierno y entorno.