El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para criticar la ausencia del presidente del Gobierno. "Sánchez ha vuelto a ausentarse", ha denunciado el popular.

En su opinión, el presidente del Ejecutivo "tendría que haber estado" este miércoles en el Congreso de los Diputados y "haber comparecido". "Por muy importante que sea la Cumbre del Clima seguir al pie del cañón por parte de la primera autoridad del Gobierno es una obligación política y moral", ha señalado.

Feijóo ha indicado que su ausencia no evita "un revés al Gobierno", asegurando que lo único que evita "es trasladar su liderazgo a los ciudadanos". Un momento que ha aprovechado para destacar que "fallaron todos sus ministerios en la prevención y alerta de lo que podría ocurrir".

Tras estas críticas, también ha recurrido a la declaración de emergencia nacional que su formación exige y que el Gobierno admitió con la publicación de este martes del BOE: "Por primera vez llaman a las cosas por su nombre". Respecto a esta cuestión, Feijóo ha subrayado que "es evidente que lo que ha ocurrido es que nos han engañado".

El líder del PP ha felicitado por los trabajos realizados a los "vecinos, voluntarios, alcaldes, al Gobierno de la Comunidad Valenciana y a los efectivos que ha mandado el Gobierno de España", reiterando así su apoyo a Mazón.

Más allá de cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo ha criticado también los paquetes de ayudas desplegados desde el Ejecutivo central para los afectados por la DANA. A ojos del 'popular' "los poderes públicos no han estado a la altura en la gestión de la riada y tampoco en el ámbito del Gobierno están en lo que tiene que ver con las ayudas", ha asegurado.

Ante la devastación en Valencia, Feijóo considera que "es evidente que el Gobierno tiene que ayudar a la Generalitat".

"El decreto no tiene medidas inmediatas en infraestructuras híbridas", ha dicho, al tiempo que ha matizado no hablar "de inversiones estructurales que llevan años sin hacerse". En este momento, ha cargado contra el Ejecutivo al calificar de "inmenso error" no haber arreglado "el barranco del Poyo".

Feijóo culpa a Ribera y pide que al Gobierno que retire su candidatura

Durante su intervención, Feijóo también se ha pronunciado sobre el bloqueo del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea. "El Gobierno debería poder presentar perfiles de mayor prestigio, de mayor consenso", ha señalado, asegurando que existen otros nombres que su partido sí apoyaría.

El líder del PP ha confesado que cree que "la tragedia que ha sucedido tiene suficiente importancia como para que hagan una reflexión", indicando que Ribera es "la ministra con la mayor responsabilidad en la prevención de las inundaciones".

"La ministra que tenía a su cargo los dos únicos organismos del Estado para dar cuenta de la previsión meteorológica y de los caudales, esa ministra no es la que España necesita como candidata ni la que la que la Comisión Europea necesita como vicepresidenta", ha reiterado.