El PP español está convencido de que, al menos de momento, va a conseguir bloquearel nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea. Así lo trasladan a laSexta fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo que se han desplazado hasta Bruselas, a escasas horas de que la vicepresidenta tercera del Gobierno se enfrente al examen de la Eurocámara este mismo martes. Una audiencia que, según las citadas fuentes del PP nacional, no va a aprobar hoy.

Los 'populares' venían cargando en las últimas horas contra la ministra para la Transición Ecológica, señalándola por la gestión de la DANA, por la que Carlos Mazón está en el punto de mira. El propio Feijóo confirmaba este martes que sus eurodiputados votarían contra Ribera, sin concretar qué harían sus compañeros del Partido Popular Europeo (PPE). Ahora, las fuentes consultadas sostienen que han conseguido bloquearla y, además, que el PSOE yalo sabe porque así se lo ha comunicado el PPE.

Una maniobra de los 'populares' españoles que dejaría en suspenso el próximo Ejecutivo comunitario liderado por Ursula von der Leyen, que pertenece, precisamente, a la familia del Partido Popular Europeo. El entorno de la vicepresidenta, sin embargo, se muestra totalmente tranquilo y cree que podrá salir esta misma noche. El PP, a su vez, acusa a los socialistas de ser ellos quienes bloquean toda la futura Comisión Europea y de usarla como rehén.

Audiencia ante la Eurocámara

En cualquier caso, en principio se mantiene la audiencia de Ribera, que aspira a ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, además de la cartera europea de Competencia. La política española comparecerá esta tarde ante los integrantes de las tres comisiones de la Eurocámara directamente implicados en sus futuras competencias y de otras cinco comisiones invitadas.

Tras la audiencia, los coordinadores de las tres comisiones principales tienen que decidir si ha aprobado el 'hearing' (audiencia) o debe seguir respondiendo. Si al menos dos tercios de los coordinadores votan a favor de su aprobado, el proceso acaba ahí. De lo contrario, pueden ocurrir tres cosas: que en las siguientes 24 horas los integrantes de todas las comisiones voten en audiencia conjunta, que exijan a Ribera que responda por escrito a más preguntas, o bien que se repita toda la audiencia.

En cualquier caso, estrictamente hablando los eurodiputados de las comisiones no pueden 'tumbar' a un candidato en el 'hearing', sino que dos terceras partes tendrían que votar 'no apto'. Sería entonces decisión del Gobierno de ese país retirar o no al candidato. El núcleo duro del colegio de comisarios de Von der Leyen queda así en un 'impasse'.

Retrasos en las votaciones del resto de vicepresidentes

No obstante, según ha podido saber laSexta, se ha alcanzado un acuerdo entre el PPE, socialistas y liberales para posponer las votaciones de los seis vicepresidentes designados por Von der Leyen que estaban previstas para este martes, incluida la del candidato de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, que tuvo su audiencia esta mañana.

El PP ha dejado claro que no quiere a Ribera en Bruselas, pero la situación es muy compleja, puesto que la designación de la nueva Comisión es un pacto muy amplio entre diferentes partidos y países. El Ejecutivo de la Unión se elige además en una única votación del Parlamento Europeo, donde el PPE es el primer grupo en eurodiputados, con 188 parlamentarios de diferentes países.

