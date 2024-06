Vox ha reaccionado al acercamiento público de PP y PSOE tras el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el avance de las conversaciones para que el PP apoye una reforma de la ley de Extranjería. El partido de ultraderecha amenaza con romper con el PP en los gobiernos autonómicos que comparten ante la posibilidad de que socialistas y 'populares' alcancen más acuerdos. Según ha podido saber laSexta, se trataría de un último escenario con el que Santiago Abascal buscaría desmarcarse del PP si pactan más avances con el PSOE.

Su órdago, llegado tras la polémica por los menores migrantes que han llegado en Canarias y su posible reparto entre las comunidades autónomas. Y ante eso, se ha producido una contunde respuesta del PP ante la amenaza de Vox de romper sus gobiernos autonómicos por el reparto de menores migrantes.

"No existe ninguna amenaza, existe una realidad. La solidaridad de las CCAA gobernadas por el PP está garantizada", ha explicado Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.

Una amenaza que no se creía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida: "No me creo que Vox lo vaya a hacer. Se les ve muy cómodos en los gobiernos autonómicos y municipales como para salirse de esto por esta cuestión"

Los cinco gobiernos autonómicos que comparten se podrían ver afectados, pero desde el PP insisten en que su preocupación es otra. "Estamos hablando de seres humanos y singularmente de menores. No estamos hablando de paquetería express", indicaba el portavoz popular, Borja Sémper, en una entrevista para la 'Cadena SER'.

Una posición que el Gobierno celebra, como ha señalado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: "Que pongan pie en pared y que se comporten como un partido de oposición, digno de ese nombre. El compromiso con la defensa de los derechos humanos debe ser firme y no es negociable"

Sin embargo desde el PP, hay voces como la de Isabel Díaz Ayuso que se quejan de no recibir ni un solo euro del Estado para acoger a esos migrantes. "¿Sabes quién les da atención, cariños, acogida, integración...? Las comunidades autónomas. Y lo estamos haciendo, por supuesto, sin recursos del Gobierno".

Una afirmación que no es cierta. En el último reparto presupuestario de 20 millones de euros para la acogida de migrantes, la Comunidad de Madrid recibió a 30 personas y más de un millón y medio de euros.

La otra clave del acuerdo está en el apoyo o no de Junts. Y los de Puigdemont vuelven a sacar su discurso antinmigración y rechazarán la ley si no exime a Cataluña de la obligación de acoger a esos menores. Una petición que para el Gobierno es algo inaceptable.

"Eso indudablemente no es aceptable. Sabíamos que, desde el minuto cero, teníamos claro las dificultades que teníamos con Junts", ha comentado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en la 'Cadena COPE'.