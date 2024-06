Vox reacciona al acercamiento público de PP y PSOE tras el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el avance de las conversaciones para que el PP apoye una reforma de la ley de Extranjería. El partido de ultraderecha amenaza con romper con el PP en los gobiernos autonómicos que comparten ante la posibilidad de que socialistas y 'populares' alcancen más acuerdos. Según ha podido saber laSexta, se trataría de un último escenario con el que Santiago Abascal buscaría desmarcarse del PP si pactan más avances con el PSOE.

Así, Abascal ha convocado esta mañana de manera extraordinaria al Comité Ejecutivo Nacional del partido para dar "respuesta" al pacto sobre el CGPJ, a la ley de "reparto de inmigrantes ilegales" y para "abordar la conformación" de grupos en el Parlamento Europeo.

En el caso de la ley de Extranjería, los de Vox describen la situación como "crítica". Fuentes de la dirección del partido recalcan que "valoran" todas las opciones en caso de que las comunidades autónomas en las que comparten ejecutivos con los 'populares' acepten la distribución de los menosres migrantes no acompañados.

Las mismas fuentes señalan que "probablemente" se trata del asunto más "crítico" que han atravesado los gobiernos de coalición desde su conformación y recuerdan la brecha que la acogida de 13 menores abrió en el Ejecutivo de Aragón. De hecho, los de Santiago Abascal pidieron al PP una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que sirvió para que ambos asumieran sus discrepancias en materia de migración.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ya hizo el miércoles alusión a la posibilidad de convocar reuniones de las comisiones de seguimiento de los pactos de gobierno si el reparto de menores recibe luz verde. En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso, insistió en el carácter "crítico" que para su formación tiene el asunto de la inmigración, pero pidió esperar para ver qué decía el PP en aquellas regiones en las que se pretende encomendar esa cuota de menores.

El Gobierno quiere llevar al Congreso la reforma de la norma en julio, bien a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser convalidado por la Cámara. Para ese propósito, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han mantenido reuniones esta semana con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa.

Al término de la reunión con Vox, Rodríguez de Millán acusó al Ejecutivo de "seguir extendiendo" el "problema" de la migración y señaló que la propuesta para el reparto de menores es un "parche".

El PP resta importancia a las amenazas de Vox

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que el Partido Popular apoyará una Ley de Extranjería "que cuente con el concurso" de las comunidades autónomas, "que sea razonable, objetiva" y que "responda al problema, no que lo engorde".

En una entrevista en la SER, Sémper ha defendido que "una manera de frenar al populismo que se sustenta en las políticas migratorias es responder bien ante la inmigración", con el "criterio primero" de que se trata de seres humanos y, segundo, de ser capaces "de ofrecerles una vida posible en España". "Si no lo hacemos bien, tendremos problemas y crecerá el populismo y el enfado de los ciudadanos. Ojo, esto es muy serio, la política migratoria no se puede despachar con un trazo grueso, y lo siento, yo no veo la política migratoria de este gobierno por ningún lado", ha manifestado.

En este contexto, al dirigente 'popular' no le preocupa la amenaza de Vox de romper coaliciones en función de lo que decida el Partido Popular en cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería. "Nos preocupa la política migratoria", ha asegurado Borja Sémper, que ha manifestado que no se trata "de paquetes a los que distribuir por España como el que distribuye paquetería exprés".

A juicio de Sémper, hay "un problema muy serio" en Canarias porque no son capaces de absorber, "de una manera humanitaria y, por lo tanto, eficaz, el volumen de inmigrantes, y en este caso de menores, que llegan" a las islas. "Hay que buscar una solución solidaria en toda España", ha defendido, para después criticar que el Gobierno "no se ha centrado en la política migratoria".