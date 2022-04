Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no alcanzaron ningún acuerdo en materia económica en la reunión que mantuvieron este jueves en Moncloa. Este era el primer encuentro del presidente del Gobierno con el dirigente gallego ya convertido en líder de la oposición.

Sin embargo, pocas conclusiones pudieron sacar de una reunión que, según Feijóo, Sánchez "no se preparó". "Es difícil avanzar si el presidente invita a una reunión al jefe de la oposición y no se la prepara", ha manifestado en declaraciones a la Cadena Ser, donde sí ha reconocido que "el tono fue correcto y bueno".

Uno de los puntos que el líder del Ejecutivo puso sobre la mesa fue el apoyo al plan choque que se ha impulsado para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión en Ucrania. Un apoyo que no recibió por parte de Feijóo, que insistió -como en las últimas semanas- en la bajada de impuestos.

Para el presidente del PP, el Gobierno "no tiene un plan, sino una decisión política con retales y ya lo tiene pactado con sus socios". A su juicio, no pueden apoyar "un plan no ha sido apoyado por ningún organismo económico".

En declaraciones a la Ser ha manifestado que la oposición de su partido "es muy clara" y pasa por "disminuir las retenciones en el impuesto de la renta" e "ir hacia e IVA superreducido de la luz y el gas". Y es que, considera que el Ejecutivo se está equivocando" porque está teniendo "un récord de recaudación" y este "dinero tiene que ir para facilitar la vida de las rentas medias y bajas".

A pesar de que, dice, Sánchez se posicionó en contra de estas medidas, su partido presentará una propuesta detallada "por una cuestión de persuasión, aunque sepan la respuesta".

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el jefe de la oposición ha señalado que acordaron "retomar las conversaciones", pero "no hay un límite temporal". No cree que el hecho de "poner a unos magistrados y quitar a otros" sea ahora "una prioridad" con la situación que atraviesa el país. "Acabamos de pasar un paro de transporte brutal, los supermercados han estado desabastecidos, hemos perdido miles de millones de euros", ha argumentado al respecto.

En cuanto a la reunión de Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI en Marruecos, se ha preguntado si "hemos avanzado algo" o si "ha merecido la pena engañar a todo el mundo". Así, ha cuestionado que el presidente acudiera a Rabat "sin un solo voto a favor en el Congreso" y le ha llamado a que actúe "sin cartas, sin documentos secretos y con respeto a la soberanía nacional y consensos democráticos".