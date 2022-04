Pedro Sánchez ha reconocido que su encuentro con Feijóo se ha saldado con "más incógnitas que certezas". Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno tras haberse reunido con el nuevo líder de la oposición esta misma mañana durante tres horas en el Palacio de la Moncloa.

En el encuentro habrían estado sobre la mesa asuntos de interés nacional, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Sin embargo, ambos líderes han salido sin consenso en la mayoría de los asuntos.

Por su parte, Sánchez ha calificado de "cordial y amable" la reunión, y ha visto al nuevo líder del PP especialmente interesado en confrontar en temas económicos, según ha explicado en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje a Marruecos. El punto en común habría estado en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial de forma "inminente". Sánchez y Feijóo se han mostrado partidarios a conseguirlo, en concreto, antes del mes de junio.

No habría sido así en el asunto económico. A juicio de Sánchez, las propuestas del líder del PP "no van en la línea de la UE", aunque no le ha indicado que no vaya a apoyar el Plan de Respuesta. Asimismo, ha asegurado que Feijóo se ha mostrado "incómodo" al hablar de violencia de género, y que el presidente ha pedido en este sentido que el gobierno de Mañueco en Castilla y León no apruebe la ley de violencia intrafamiliar porque, asegura, "debilita" la ley de violencia machista.

"Le he pedido que ayude a frenar a Vox porque en Europa hay preocupación porque la guerra favorezca el auge de la extrema derecha", ha indicado Sánchez, que ha asegurado que si tiene una estrategia al respecto "no la ha compartido" con él. Tampoco habrían tratado el asunto del Sáhara Occidental.

Feijóo, por su parte, ha reconocido que la reunión "ha sido menos fructífera" de lo que le hubiera gustado. "No tengo buenas noticias para la economía familiar ni para las empresas. Ni una sola propuesta económica más allá del decreto ley que pretenden convalidar sin más", ha expuesto el líder del los 'populares'.