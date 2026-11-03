Puente insiste que el Gobierno no se está planteando cerrar la línea Madrid-Barcelona: "No me expliqué bien. Asumo la culpa"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, participa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en el complejo del Palacio de la Moncloa.

¿Qué ha dicho? "Después de darle vueltas, estamos más por la labor de compatibilizar el uso de la línea" que no de cortarla, ha comentado Puente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que no se ha tomado ninguna decisión sobre un posible corte de la alta velocidad Madrid-Barcelona durante su remodelación. Puente ha destacado que prefieren compatibilizar el uso de la línea en lugar de cerrarla. Aunque reconoce que cortar el servicio tiene desventajas, es una opción que deben considerar en su momento, analizando pros y contras. Aún se están adquiriendo materiales para la obra, y la decisión se tomará más adelante. Puente ha mencionado que la experiencia alemana con el corte de la línea Berlín-Hamburgo no fue positiva y ha descartado cortar la línea Madrid-Sevilla por seguridad.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que no tienen "ninguna decisión tomada" sobre un hipotético corte de la alta velocidad Madrid-Barcelona mientras se remodele, aunque ha incidido en que están "más por la labor de compatibilizar el uso de la línea" y no de cortarla.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha querido dejar claro que el Gobierno no se está planteando cerrar la línea Madrid-Barcelona, algo que pareció dejar caer el viernes pasado en una rueda de prensa.

"No me expliqué bien. Asumo la culpa. Quiero dejar claro que en ningún caso el Gobierno se plantea cerrar la línea", ha añadido Puente, quien ha señalado que es un debate que todavía no se ha dado.

Así, Puente ha señalado que cortar el servicio ferroviario de una línea "es una idea que tiene claras desventajas", pero ha destacado que es una reflexión que van "a tener que hacer" cuando corresponda y analizar "los pros y los contras".

Por otro lado, ha señalado que entre los aspectos positivos de cortar una línea durante un periodo de tiempo concreto se encuentra que se agilizan los plazos, pero ha aclarado que "no hay razones de seguridad" ante esa posible decisión que, en cualquier caso, se debe "afrontar cuando llegue el momento".

"Después de darle vueltas, estamos más por la labor de compatibilizar el uso de la línea" que no de cortarla, ha comentado Puente, que ha apuntado que, por el momento, "no hay ninguna decisión de aplazar la obra".

Por el momento, están en el proceso de adquisición de algunos materiales, como las aerotraviesas, patentadas por Adif, que permiten llegar a los 350 km/h. Cuando ese proceso acabe, empezarán con la licitación de la obra y, en ese momento, "habrá que deshojar la margarita", aunque ha avanzado que "siempre" van a garantizar la movilidad "por encima de casi cualquier otro parámetro".

Así, ha comentado que la última experiencia alemana, vivida durante el corte de la línea Berlín-Hamburgo, no ha sido la mejor y tuvo "un primer mes horrible" y abrió el debate de "si había compensado o no". No obstante, sí ha aclarado que "en ningún caso" se plantean cortar la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por "razones de seguridad".

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