Un pequeño perdón para una gran machistada de un ministro italiano: "Las chicas más serias llevan la falda más larga"

Los detalles El ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani ha generado una ola de indignación después de sus comentarios sobre las mujeres en un símil que quería hacer con los partidos de derechas.

El Ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha generado una gran polémica tras realizar comentarios machistas comparando los partidos de derechas con tipos de mujeres. Tajani afirmó que "las chicas más serias llevan la falda más larga", sugiriendo que una mujer confiable es "una buena madre de familia". Estas declaraciones han sido duramente criticadas en Italia, con ciudadanos y políticos exigiendo su dimisión. Giorgia Meloni, líder del gobierno, minimizó el incidente. Tajani finalmente pidió disculpas, aunque de manera poco convincente. La oposición, representada por Matteo Renzi, criticó sus palabras como un retroceso al pasado.

"Las chicas más serias llevan la falda más larga" es la machistadas que se le ha ocurrido al Ministro de Exteriores de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. Todo por intentar comparar los partidos de derechas con diferentes tipos de mujeres. Y la ola de indignación por su comentario le ha obligado a pedir perdón.

Sus palabras, como "es mejor casarse con una mujer de faldas más largas, menos llamativa pero más confiable", comparando la derecha italiana con la longitud de la falda de lo que para él es una buena mujer, "una chica más fiable y más seria es una buena madre de familia", han sentado muy mal en Italia.

"Tajani dimite. No es posible ser ministro de Exteriores y expresarse como un islamista", dice una ciudadana italiana. Unas ofensivas declaraciones que han generado debates en televisiones y hasta han tenido la respuesta de Meloni, que simplemente se ha referido a que es una frase que "se ha usado mal".

Para la oposición, las declaraciones del ministro de Exteriores suenan a pasado. "Ha retrocedido un siglo", ha sentenciado el senador italiano Matteo Renzi. Un pasado con sabor a Silvio Berlusconi

Este martes, tres días después de las indignantes palabras, el dirigente italiano ha tenido dar la cara y pedir disculpas: "Me disculpo si alguien se ha sentido ofendido". Eso sí, con la boca pequeña.

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