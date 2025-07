Feijóo abre la puerta a expulsar migrantes regulares si delinquen y Saiz responde: "No hay ciudadanos de primera y de segunda"

¿Qué están diciendo? El líder 'popular' aseguró este miércoles que había que replantearse "si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro", mientras que la ministra insiste en no generalizar.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha contestado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abierto la puerta a la expulsión de España de personas que viven de forma regular en el país en el caso de que cometan determinados delitos, que no ha especificado. "Las personas que delinquen son delincuentes, no son migrantes", ha afirmado la ministra.

Así se ha expresado Saiz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que el presidente del PP abogara por estudiar "si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro". La ministra ha afirmado que "uno de los principales problemas" son los "discursos de brocha gorda" como los que realiza "cada vez que tiene oportunidad el señor Feijóo, que además muestra un profundo desconocimiento".

En este sentido, ha apuntado que "hay que analizar la gravedad del hecho delictivo y ver la pena respetando esa proporcionalidad": "No hay ciudadanos de primera y de segunda. Las personas inmigrantes tienen un conjunto de deberes pero también tienen un importante conjunto de derechos, ni más ni menos que el resto de la población", ha zanjado.

La titular de Migraciones ha advertido además que "estos discursos xenófobos de la ultraderecha lo que pretenden es precisamente debilitar" las instituciones y pretenden "conseguir la desafección de la ciudadanía, haciendo creer que las Fuerzas y Cuerpos del Estado no hacen su trabajo, cuando lo hacen y cae todo el peso de la ley" contra quien infringe la ley, "apelando a tomarse la justicia por su mano".

La ministra pide no generalizar

"Conocemos que en el seno de la Iglesia Católica se producen y hay personas que han cometido delitos, como los abusos. A nadie se le ocurriría extender al conjunto de la labor importantísima que hace la Iglesia Católica desde el punto de vista social o desde el punto de vista de encontrar desde la fe refugio para muchos ciudadanos por la culpa de unos pocos que en este sentido hayan cometido un delito", ha planteado la ministra para rechazar la equiparación de delincuencia a migración.

Otro ejemplo que ha utilizado la ministra es el de 'La Manada' de Pamplona. "El hecho de que uno de los agresores fuera Guardia Civil, entiendo que a nadie se le ocurre extender al conjunto de la Guardia Civil, que vela por nuestra seguridad y que nos protege día a día, por la acción de uno de sus integrantes", ha agregado.

La idea de Feijóo

Unas palabras de Saiz que llegan después de que Feijóo asegurara que había que replantearse "si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro". Lo decía este miércoles en una entrevista televisada en la que también defendió la expulsión inmediata de las personas que vivan en España en situación irregular cuando delincan, tal y como, ha recordado, acordó el PP en su último congreso nacional.

"Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata; cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada", explicaba el dirigente 'popular'. En ese sentido, subrayaba que en la mayoría de países europeos los migrantes "ilegales" que comenten un delitos "tienen que ser expulsados" y ha rechazado tratar este fenómeno tanto desde el "populismo" con el que lo hacen algunos partidos, como desde el "buenismo" y la "falta de política inmigratoria" que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras recordar que el Senado aprobó una ley, que el Congreso no tramita porque el PSOE y Sumar la tienen "bloqueada", para castigar la multirreincidencia, insitía en la necesidad de "hacer una reflexión sobre el Código Penal" y modificar las leyes que sean necesarias para "mandar el mensaje" a las personas que llegan a España que podrán "vivir aquí de forma ordenada y regular" si entran "a trabajar con un contrato de trabajo, asumen la Constitución y aceptan los valores y la cultura del país".

A su juicio, España "necesita" migrantes, pero deben venir "para trabajar, cumplir las leyes como cumplen los españoles y ser responsables de sus actos". "La inmigración irregular no puede producir derechos, no puede producir garantías, no es una forma de entrar en los programas sociales de España", sentenciaba.