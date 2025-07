Sánchez garantiza que el Gobierno hará un análisis exhaustivo de las leyes de Montoro para revertir sus efectos

Pedro Sánchez ha garantizado que el Gobierno hará un análisis exhaustivo de todas las leyes promovidas por Cristóbal Montoro en las que presuntamente benefició a empresas con legislaciones favorables a cambio de pagos a su bufete Equipo Económico. Y lo hará con la intención de revertir los efectos de las mismas y los privilegios que algunos hayan podido obtener.

Así lo ha asegurado el presidente del Ejecutivo en una conversación informal con los periodistas en el camino de vuelta del viaje que Sánchez ha realizado por Latinoamérica y que ha concluido en Paraguay y que ha recogido la Agencia Efe.

Durante la misma, Sánchez ha remitido a la justicia este caso a la espera de que se sigan conociendo más informaciones, pero ha incidido en que ello evidencia una forma de gobernar de las administraciones del PP, ya que Montoro fue ministro tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno ha insistido en que los gobiernos de Aznar y Rajoy hicieron una utilización espuria de las instituciones, en este caso de la Agencia Tributaria, para beneficiar a una élite y ha recordado las alabanzas que realizó Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP, en el último congreso popular de ambos expresidentes.

Y, ante el hecho de que ahora se hable de una presunta corrupción en el Partido Popular después del caso de Santos Cerdán, Sánchez ha enfatizado que no es una cuestión de empatar en esta materia, porque en ella aseguró que el Partido Popular gana por goleada.

Además, ha explicado a los periodistas allí presentes que el Gobierno prevé hacer un análisis detallado de todas las leyes que impulsó Montoro con el fin de que se reviertan los efectos y los privilegios que pudieran causar dichas leyes que supuestamente se promovieron para beneficiar a determinadas empresas.

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, ha sido imputado por cohecho, fraude, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros delitos, y el juez está investigando si los socios del bufete Equipo Económico, fundado por él, era el epicentro de una supuesta trama corrupta acusada de beneficiar a empresas a cambio de dinero.

Sánchez asegura estar "fuerte"

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno también ha afirmado sentirse "fuerte" y encarar con "tranquilidad" la segunda mitad de la legislatura a pesar de todos los casos judiciales que afectan a su entorno y a las derrotas parlamentarias que está sufriendo en diferentes ocasiones en el Congreso de los Diputados.

"Estoy bien y estoy fuerte", ha asegurado Sánchez, que al mismo tiempo ha reconocido que le da rabia que todos estos casos han opacado la extraordinaria labor que ha ido realizando el Ejecutivo tanto dentro como fuera de España destacando precisamente que se han sacado numerosas medidas pese a estar en minoría parlamentaria.

De hecho, ha restado importancia a que no se haya podido sacar adelante el decreto antiapagón, que no solo ha contado con los votos en contra de PP y Vox, sino también los de Podemos y BNG. Sánchez se ha mostrado convencido de que el decreto sí saldrá adelante la próxima vez que se lleve al Congreso, aunque no se ha aventurado a dar una fecha para ello.

Sánchez ha recalcado que se "fija en los datos" y que se han cumplido ya el 45% de los objetivos que se marcó la coalición de Gobierno, por lo que el "apocalipsis" que viene anticipando el PP como un "disco rallado" sigue sin haberse producido. Según él, en su primera legislatura se ganaron el 90% de las votaciones, en la segunda la cifra fue del 89% y en la actual el nivel se sitúa en el 86% por lo que los datos son muy similares y siempre con el factor añadido de que se está en minoría parlamentaria, lo que también ha provocado que se pierdan algunas votaciones.

Por último, el presidente del Gobierno ha explicado que afronta con "tranquilidad" que puedan salir nuevos escándalos que salpiquen su Gobierno, especialmente por el caso de Santos Cerdán y ha vuelto ha reiterar que el PSOE ha respondido con contundencia.