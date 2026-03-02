Ahora

Consecuencias del conflicto

Las aerolíneas mantienen cancelados sus vuelos a Oriente Próximo tras el ataque a Irán

Los detalles Diferentes aerolíeneas nacionales e internacionales mantienen sus vuelos suspendidos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel.

Las principales aerolíneas continúaban este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo. Por su parte, Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé la operativa a partir de esa fecha.

La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación". Además, el vuelo diario a Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

Por otro lado, y en cuanto a las compañías internacionales, la francesa Air France prolonga hasta el 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus cancelaron más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán, Irak, el Líbano y Jordania. Y, por su parte, Emirates suspendió temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta este lunes y ofreció distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha informado su canal de X.

El grupo de aerolíneas Lufthansa va a suspender sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo. La compañía informó que suspendia sus vuelos a Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil, Dammam y Teherán.

Asimismo, las aerolíneas del grupo Lufthansa, al que también pertenecen Swiss, Austrian, Bruselas Airlines e ITA, no utilizarán el espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak, Catar, Kuwait, Baréin, Dammam e Irán. Los vuelos a Dubai quedarán suspendidos hasta el 4 de marzo, mientras las aerolíneas no utilizarán el espacio aéreo de los Emiratos Árabes.

