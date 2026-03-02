Las aerolíneas mantienen cancelados sus vuelos a Oriente Próximo tras el ataque a Irán

Un avión de la aerolínea Iberia en una imagen de archivo

Las principales aerolíneas han cancelado temporalmente sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel por el aumento de tensiones en la región. Iberia Express y Air Europa han suspendido vuelos a Tel Aviv hasta marzo, mientras que el vuelo diario a Doha de Iberia también sigue cancelado. Air France ha extendido la anulación de vuelos a Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad hasta el 3 de marzo. Turkish Airlines y Pegasus han cancelado más de cien vuelos a varios destinos en la región, y Emirates ha suspendido operaciones hacia y desde Dubái hasta el 5 de marzo. Lufthansa y sus aerolíneas asociadas han suspendido vuelos a Oriente Medio y evitarán el espacio aéreo de varios países hasta el 8 de marzo.

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo. Por su parte, Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé la operativa a partir de esa fecha.

La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación". Además, el vuelo diario a Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

Por otro lado, y en cuanto a las compañías internacionales, la francesa Air France prolonga hasta el 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus cancelaron más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán, Irak, el Líbano y Jordania. Y, por su parte, Emirates suspendió temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta este lunes y ofreció distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha informado su canal de X.

El grupo de aerolíneas Lufthansa va a suspender sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo. La compañía informó que suspendia sus vuelos a Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil, Dammam y Teherán.

Asimismo, las aerolíneas del grupo Lufthansa, al que también pertenecen Swiss, Austrian, Bruselas Airlines e ITA, no utilizarán el espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak, Catar, Kuwait, Baréin, Dammam e Irán. Los vuelos a Dubai quedarán suspendidos hasta el 4 de marzo, mientras las aerolíneas no utilizarán el espacio aéreo de los Emiratos Árabes.

