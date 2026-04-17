Bolaños insiste en que el Gobierno "se enteró por la UCO" de los casos de Ábalos, Koldo y Cerdán: "Es un caso acotado, que no se generalice"

El ministro Bolaños ha deseado en Al Rojo Vivo "una sentencia justa" en el caso que afecta al exministro Ábalos y al exsecretario socialista Santos Cerdán. "Si alguien se lo ha llevado a la cárcel con él y si son inocentes, pues en libertad cuanto antes", ha defendido.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado su repugnancia ante la corrupción, especialmente si ocurre en el PSOE, durante una entrevista en Al Rojo Vivo. Respecto al caso Koldo, Bolaños afirmó que el Gobierno supo de las sospechas cuando se publicó el informe de la UCO, al igual que el resto de España. Negó que Pedro Sánchez conociera las acciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, asegurando que, de haber sido así, Ábalos no habría estado en las listas electorales. Bolaños desea una sentencia justa y recordó que el Gobierno ya asumió responsabilidad pidiendo disculpas.

"Me repugna la corrupción, más si es en el PSOE". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dejado frases contundentes sobre el caso Koldo en su entrevista en Al Rojo Vivo. Bolaños ha reiterado que el Gobierno tuvo conocimiento de las sospechas sobre la trama "cuando salió el informe de la UCO". "Cuando toda España tuvo noticia de ese informe, nosotros también", ha añadido.

Así, el ministro ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuviera conocimiento ni de las actitudes de José Luis Ábalos ni de Santos Cerdán. "Hoy tenemos toda la información, hoy es fácil tener opinión de lo que tendríamos que haber hecho en el 2023", ha señalado reiterando que "evidentemente" el presidente "no tenía información" porque si no, "no habría ido (Ábalos) en las listas electorales".

"Solo deseo una sentencia justa. Si alguien se lo ha llevado a la cárcel con él y si son inocentes, pues en libertad cuanto antes", ha defendido el titular de Justicia.

En cuanto a la responsabilidad 'in vigilando' del Gobierno, Bolaños ha recordado que el Ejecutivo y el presidente "ya asumimos pidiendo disculpas". "No fueron los mejores nombramientos y la responsabilidad política la deciden las urnas", ha sentenciado.

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