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La mayor crisis humanitaria en Ceuta desde 2021

Crisis migratoria

El Gobierno anuncia que aplicará los convenios migratorios con Marruecos para devolver a los migrantes que lleguen a Ceuta

Los detalles Pedro Sánchez visitará este viernes la ciudad autónoma junto con Fernando Grande-Marlaska y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para abordar la crisis migratoria.

Imagen de archivo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Imagen de archivo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.Europa Press
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España aplicará los convenios migratorios con Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado en las últimas horas a Ceuta. Así lo asegura el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que reafirma la existencia de mecanismos para la devolución de migrantes que se van a poner en marcha tras la entrada masiva de este jueves.

"Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha recalcado Torres en una entrevista en 'La Radio Canaria. No obstante, ha puntualizado que España va a respetar los derechos y la "respuesta humanitaria" ante la llegada de miles de personas.

De esta forma, el titular de Política Territorial ha insistido en que esta forma de gestionar la crisis "así está establecida" en los convenios firmados con otros países. Unos documentos que también establecen las circunstancias para la devolución de cada persona, según sea mayor o menor de edad: "Pero se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país".

Ángel Víctor Torres ha admitido que España se enfrenta a una "situación difícil y compleja" a la que el Gobierno ha respondido poniéndose en contacto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por medio de los ministros con competencias en materia migratoria.

Sánchez visita Ceuta este viernes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta este viernes acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos. El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A las 12.00 horas, Sánchez acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.

A su término tendrá lugar una declaración conjunta del presidente del Gobierno y del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta ante los medios de comunicación.

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