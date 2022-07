Nuevos audios que desvela hoy laSexta en exclusiva demuestran cómo la llamada policía política, la cúpula policial en la época del Gobierno de Mariano Rajoy, intentó que no se investigara al comisario José Manuel Villarejo.

Todo sucede en noviembre de 2014 y en el despacho de Eugenio Pino, número 2 de la Policía o Director Adjunto Operativo (DAO). Ahí están reunidos Pino, Villarejo, Enrique García Castaño (otro DAO) y Fuentes Gago, mano derecha de Pino.

En ese encuentro, los audios muestran que Villarejo está desconcertado, pues acaba de enterarse por medio de unos periodistas de que está metido en una investigación de asuntos internos, la del caso del Pequeño Nicolás: "Esta mañana me llaman dos periodistas y me dicen, oye te quieren hacer una entrevista porque lo del pequeño Nicolás sales tu en la declaración diciendo que Javier de la Rosa te debe 200.000 euros y no sé qué no sé cuántos…entonces, qué pasa…".

Pino, que había asegurado a Villarejo que nunca saldría en una investigación, no termina de dar crédito y le dice a Villarejo que pregunte, pero este asegura que él sí figura en dichas diligencias. Es entonces cuando responde Enrique García-Castaño, quien dice que van a preguntar al mismo instructor de la investigación, Rubén Eladio, jefe de la unidad 9 de Asuntos Internos.

Quieren sentar en la misma mesa y en secreto a investigador e investigado, pero sin que se entere el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que podría hacer peligrar sus planes: "Llama, llama al…sin que se entere Marcelino al…al instructor (…) y que venga el instructor…", apunta Pino.

La conversación prosigue. En realidad, Pino ya se había encargado de controlar a Martín-Blas, o eso le cuenta a Villarejo, a quien relata la conversación que había mantenido esa misma mañana con él sobre las diligencias del pequeño Nicolas y el nombre de Villarejo:

-Eugenio Pino: "Pero, digo, entonces haz una cosa tú con lo que hagas, antes de mandarlo lo quiero ver yo, punto. No ha habido más, te lo juro por mi honor, por mis hijos, no ha habido más…

(…)

-Eugenio Pino: "Así que yo, cojo y le digo, dame todo lo que tengas de Villarejo y te lo quedas tú…Porque es la única manera que yo tengo de que…(…) De todas maneras, yo no conozco al individuo este, al instructor de las diligencias. Va a venir ahora, no sé si te conocerá…

Estos audios desvelan igualmente que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, estaría al corriente del asunto, según le cuenta Pino a Villarejo, y que este le aseguró que no estaba metido en la investigación:

-Eugenio Pino: "Ha llegado y ha dicho el secretario de Estado que venga para acá. Y allí el instructor le ha dicho, lo que se habló de Villarejo fue esto…un comisario que se llama no sé qué…200.000 euros…pero no consta en las diligencias…por eso cuando tú me dices que en la plaza de Castilla hay…

Pero Villarejo vuelve a insistir con que le consta que sí está su nombre implicado, reproduciendo lo que le habían comunicado sus fuentes: "Que asuntos internos te está investigando por esto, por esto, en el juzgado número 1…"

Por ello, la cúpula policial decide citar al policía que está investigando, Ruben Eladio López, temerosos de que empezara a tirar del hilo, y acabara con las cloacas del Estado.