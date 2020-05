El Gobierno vasco retrasa la vuelta a las aulas al 25 de mayo. Había previsto el regreso para el lunes 18, pero según ha anunciado el portavoz, el Ejecutivo "ha considerado que no es conveniente someter a más tensión a la comunidad educativa" y que "aún en el supuesto de que mañana mismo se pudieran concretar los términos jurídicos en los que la Comunidad Autónoma pudiera dar un marco singular, considera que sería ya tarde para poder convocar en los centros a una reapertura para el próximo lunes.

El Gobierno Vasco se planteaba reanudar la actividad docente presencial del alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de Formación Profesional a partir del próximo día 18 y de forma escalonade. El retorno a las aulas se contempla con medidas sanitarias para alumnado y profesorado, que incluyen una distancia mínima de 1,5 metros, el uso de mascarilla, un horario intensivo y la supresión del servicio de comedor.

Según ha informado el Ejecutivo regional, la mascarilla será obligatoria, y para ello "todos los centros educativos dispondrán de mascarillas para el profesorado y personal del centro". "Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso, por ejemplo, en el transporte público, el alumnado deberá portar su mascarilla. Sin embargo, el centro garantizará una mascarilla para el alumnado que por diversos motivos careciera de él en el momento de acceder al centro educativo", han apuntado.

Los sindicatos rechazan reabrir: "La salud no está garantizada"

Los sindicatos de docentes ya habían manifestado su rechazo. Ven "improvisación" e "irresponsabilidad" en el plan del Gobierno Vasco y piden a los centros que "no pongan en marcha el retorno presencial mientras no se acuerden las medidas y condiciones que garanticen la salud de toda la comunidad educativa".

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales ELA, LAB, STEILAS, UGT y CCOO aseveran que "la falta de un plan real y trabajado del Gobierno Vasco es evidente" y que la salud y seguridad de profesorado y los alumnos "sigue sin estar garantizada".

"El plan de seguridad del Gobierno Vasco se limita a asegurar que las mascarillas, hidrogeles y termómetros lleguen a todos los centros públicos", afirman, agregando que "no hay plan de prevención ni retorno negociado".

"Vemos necesario volver a las clases presenciales, pero no de cualquier manera y a cualquier coste", concluyen, insistiendo en que "la salud no está garantizada" e instando al Departamento de Educación a rechazar la reapertura el lunes, a la vez que animan a los centros públicos y privados a no abrir ese día.