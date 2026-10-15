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Caso Leire Díez

"Esta es la pájara que persigue al hermano de Sánchez": los nuevos mensajes de las cloacas del PSOE contra la jueza Beatriz Biedma

Los detalles En los textos, a los que ha tenido acceso laSexta, Sáenz de Tejada habla de "eliminar" a la magistrada y da instrucciones sobre cómo hacerlo. "Ya sabéis lo que tenéis que hacer", le dijo a Cintia Rocho, presunta integrante del clan de los Rocho.

La jueza Beatriz Biedma, a la derecha La jueza Beatriz Biedma, a la derechaAgencia EFE
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Santiago Pedraz, juez de la audiencia nacional que instruye el caso de Leire Díez, ha incorporado nuevos mensajes a la causa de las presuntas cloacas del PSOE y de las acciones emprendidas contra la jueza Beatriz Biedma, magistrada instructora de la causa contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. En estos textos, a los que ha tenido acceso laSexta, Cintia Rocho, del clan de los Rocho, cuenta a la UCO cómo le dijo Sáenz de Tejada que había que "eliminar" a Biedma.

Alguien a quien se refería como 'La Biedma' y de la que cuenta que tenía "la voz cantante" en los juzgados de Badajoz. "Es un puto grano en el culo" y "había que eliminarla", le dijo a través de una conversación vía teléfonica después de no responder a un mensaje en Facebook.

"A palos aprende el burro", le dijo en un momento dado de la conversación. Fue esa la frase que hizo pensar a Rocho, presunta integrante del clan de los Rocho, que buscaban hacerle daño físico. Si antes no estaba dispuesta a ello, a partir de esa llamada y según su abogado, mucho menos.

En el documento remitido al juez Pedraz, además, hay decenas de mensajes intercambiados por el presunto enviado de las cloacas y por Cintia Rocho, donde hay instrucciones para actuar contra Biedma.

"Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Esta es la pájara que persigue al hermano de Pedro Sánchez", remitió Sáenz de Tejada el 8 de diciembre de 2024 a través de un chat privado a la presunta líder del clan de los Rocho.

En los mensajes, además, había imágenes de la jueza Biedma, quien había negado el procedimiento de habeas corpus a Jesús Sebastián Rocho, hermano de Cintia.

En la declaración de Cintia Rocho y de su abogado se ha revelado ante la Guardia Civil que Sáenz de Tejada les ofreció además cerrar las causas penales que hubiera si le daban "un susto" a la magistrada.

Según Juan José Collado, letrado de Rocho, en ningún momento se plantearon acceder a la propuesta de Sáenz de Tejada.

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