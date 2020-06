El gesto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se torció este jueves al darse cuenta de que había metido la pata. Tras negar en reiteradas ocasiones que las residencias de ancianos se han gestionado durante la pandemia desde su administración y culpar al Gobierno central, Ayuso reconoció que los centros se llevaron desde el Ejecutivo autonómico.

"He tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos" comenzó a argumentar para justificar la falta de entendimiento con la oposición en una entrevista en Telecinco, pero el tema de las residencias no pasó desapercibido y fue repreguntada por ello.

Al darse cuenta del desliz, la presidenta autonómica comenzó a vacilar e intentó salir del paso: "Bueno... ya estamos... Yo lo que digo es que las competencias autonómicas... Sí, pero que ya empezamos con las, con lo que la... a ver".

Ayuso se justificó explicando las diferencias entre las competencias locales y autonómicas. "A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias como de los hospitales de la Comunidad. Es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales", señaló.

"Pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto de la sanidad como en las propias residencias"

Pero añadió que "durante el mando único" de esta gestión es cierto que "había unas directrices concretas políticas tanto de la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado". "Pero sí, así es. Digo en la entrevista. En fin, que no hace falta eso”, concluía la presidenta.

En las residencias madrileñas han fallecido durante la pandemia más de 6.000 ancianos. Hasta ahora Ayuso había alegado que los centros eran competencia del vicepresidente Iglesias y ha recalcado en numerosas ocasiones que no hubo ningún protocolo por parte de la Comunidad que prohibiera el traslado de enfermos a los hospitales por criterios de edad o esperanza de vida.

Sin embargo, un vídeo grabado en el Hospital Infanta Cristina de Parla, en Madrid, muestra a un médico dando directrices de la Comunidad al resto de sanitarios. En el vídeo se desprende que las órdenes eran claras: negar el tratamiento a los ancianos de las residencias con COVID-19, aunque fuentes de la Comunidad de Madrid a laSexta indicaronque se trataba de "una simulación de escenario previa al pico de la pandemia".