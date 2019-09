Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, critica el hecho de que desde la izquierda culpe a los hombres por el hecho de serlo y señala que su formación siempre estará a favor de acabar "con todo tipo de violencia" en España. "Nosotros de lo que nos desmarcamos es de la nomenclatura de la izquierda", ha añadido en una entrevista en TVE.

El diputado de Vox insiste en que "no se trata de culpabilizar a los hombres" y lo ha argumentado con una palabras no exentas de polémica. "Los hombres mueren más a manos de los hombres. Los niños mueren más a manos de mujeres y, sin embargo, no hablamos nunca de violencia feminista", ha señalado.

Preguntado por si se manejaba datos reales, Espinosa de los Monteros ha respondido: "En España los niños que mueren, que no son pocos, lo hacen mayoritariamente a manos de mujeres; de sus abuelas, de sus cuidadoras..."

Espinosa de los Monteros también ha defendido la cadena perpetua para los agresores sexuales.