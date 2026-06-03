Pilar Rahola no cree que Sánchez pueda aprobar los presupuestos en 2027: "No hay ninguna posibilidad"

La analista política analiza las últimas palabras del presidente del Gobierno, que ha asegurado que esta semana iniciará los trámites para intentar que se aprueben los presupuestos.

Más Vale Tarde conecta con la analista política Pilar Rahola para comentar la actualidad política de nuestro país como, por ejemplo, la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda aprobar los presupuestos en 2027 gracias al apoyo de Junts per Catalunya.

Rahola tiene muy claro que no existe ninguna posibilidad. "Nunca se sabe en la vida", añade. Iñaki López expone que Sánchez ha dicho que va a cumplir con todos los acuerdos con Junts. "Eso lo lleva diciendo desde siempre, nunca ha pasado y continua la sensación profunda en Junts de una estafa permanente", expone la analista.

Para ella, "Pedro Sánchez tienen una capacidad extraordinaria para correr y ganar tiempo". "Nunca sabes a dónde va, pero él va corriendo", afirma, "es una especie de 'Thelma y Louise'". Para la analista, la confianza en el presidente del Gobierno es "cero" y "la credibilidad está bajo mínimos".

En cuanto a que no se han producido cambios de postura en los socios de investidura del Gobierno tras la publicación del sumario sobre las cloacas del PSOE, Rahola indica que estos socios "son de diferentes categorías". "Los hay que van a mantenerse en el poder, como Sumar, los hay como Podemos, que ya hicieron su proceso, Bildu, que intentan mantenerse, y luego está Junts y PNV, que están en una posición distante, pero que no tienen una alternativa".

"Lo que hemos conocido del caso Leire me parece lo más grave", afirma, "los temas de corrupción de Ábalos son graves, el tema de Zapatero es de una enorme dimensión, pero nada es tan grave como las cloacas". "Aquí es donde se toca hueso realmente", añade. La analista cree que todos están preocupados y que la voluntad de elecciones "es bastante masiva, pero nadie puede hacer nada porque todas las cartas están en manos o de Sánchez o de Feijóo".

Sobre la posibilidad de que Feijóo se gane el favor de Junts para llevar a cabo una moción de censura, Rahola recuerda el acuerdo al que llegaron José María Aznar y Jordi Pujol, cuya relación era "diametralmente opuesta". En este sentido, la analista indica que "la política es capaz de hacer milagros" y, por ese motivo, podría ocurrir algo similar entre el PP y Junts. "Para que esto ocurriera tendrían que pasar varias cosas", señala.

"La primera es que la dependencia con Vox estuviera controlada", indica. Para ella lo más importante es que "si quieres hacer una moción, del tipo que sea, primero tomas el teléfono, hablas, envías a algún fontanero, a ver cómo están las tuberías, envías a alguien a Waterloo". "Si quieres realmente establecer un mínimo de diálogo con Junts tiene que recorrer un camino que Feijóo no ha recorrido", sentencia.

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