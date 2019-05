Vox advierte a Ciudadanos de que no habrá gobiernos de derechas si no se sientan a hablar con ellos

Vox aprieta a Ciudadanos para que se sienten a negociar con ellos si quieren gobiernos de derechas en sitios clave, como Madrid capital y comunidad, donde el PP necesita del apoyo de Vox para gobernar. Los populares, de hecho, ya han iniciado contactos informales con la formación de ultraderecha.

El cabeza del comité negociador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido este viernes en esa idea: "Aquellas fuerzas que no quieran sentarse con nosotros no podrán tener un acuerdo con Vox y si no tienen un acuerdo, no podrán gobernar".

Vox solicitará la entrada en los gobiernos como condición para apoyar a otros partidos.

En esas conversaciones, Vox ha anunciado que solicitará la entrada en los gobiernos municipales y autonómicos como parte de las condiciones para apoyar a otros partidos en la formación de los nuevos ayuntamientos y comunidades.

Su entrada en los gobiernos, "caso a caso"

Aunque en rueda de prensa este viernes, Espinosa de los Monteros ha aclarado que van a estudiar "caso a caso" y en los lugares donde han tenido más representación, sí quieren entrar en los Ejecutivos. Ve "razonable" que se les ofrezca entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.