Aguirre ha comparecido ante los medios después de reunirse con el grupo del PP en la ciudad, tras anunciar ayer que abandonaba la presidencia del PP de Madrid por "responsabilidad política" a raíz de los casos de corrupción, días después de los registros en la sede ordenados por el juez del caso Púnica para buscar pruebas de una posible financiación ilegal.

"Me imputan constantemente... Imputada por decir que los de Podemos eran castristas... Por corrupción es por lo que no me van a imputar", ha indicado Aguirre tras preguntas de los periodistas. "Estoy todos los días en los tribunales, no tengo fuero, fíjese si soy presa fácil para los jueces", ha apostillado.

La expresidenta del PP de Madrid ha insistido en que su dimisión al frente del partido "nada tiene que ver" con su condición de concejal y que acabará la legislatura como edil: "No hay ninguna razón para dejar este escaño", ha zanjado.