Iñaki López le da la razón a Giorgia Meloni: "Donald Trump se comporta mejor con sus enemigos que con sus aliados en Occidente"

"Mientras Netanyahu le trolea, Putin se ríe de él o Xi Jinping directamente prescinde de cualquiera de sus opiniones, hay que ver qué zascas da Trump a sus socios", comenta Iñaki López tras su incidente diplomático en Italia.

La última falta de respeto de Donald Trump ha provocado un nuevo incidente diplomático, en este caso con Italia, después de que el presidente de Estados Unidos asegurara que Giorgia Meloni le "rogó" hacerse una fotografía y que él aceptó porque le dio "pena".

Unas palabras que han enfadado a la presidenta italiana, que en un comunicado cargaba contra Trump, del que dice que no sabe "por qué se comporta así con sus aliados", mientras lamenta que no muestre "la misma determinación frente a los enemigos de Occidente y de los Estados Unidos", con los que "se muestra mucho más condescendiente".

"Debe recordar que ni yo ni Italia suplicamos jamás", sentencia Meloni, que ha cancelado la visita que tenía prevista una delegación de Italia a Washington para los próximos días.

Iñaki López le da la razón a la presidenta italiana, pues él también considera que "Donald Trump se comporta mejor con sus enemigos que con sus aliados en Occidente": "Mientras Netanyahu le trolea, Putin se ríe de él o Xi Jinping directamente prescinde de cualquiera de sus opiniones, hay que ver qué zascas le da a sus socios".

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