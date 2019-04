ERC llama a la desobediencia si Rajoy veta la consulta: "Como hizo Martin Luther King"

A escasas horas de una Diada histórica para Cataluña, Oriol Junqueras, líder de ERC, defiende la desobediencia civil si el Gobierno o la Justicia vetan la consulta soberanista programada para el próximo 9 de noviembre por Artur Mas. Junqueras se desvincula así del planteamiento de Convergència, que insiste en que el referéndum no se celebrará si no es de forma legal. Se niega a aceptar un 'no' por respuesta, utilizando para ello a Martin Luther King, referente de la lucha por los derechos civiles.