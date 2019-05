ERC y JxCat piden a la Mesa del Congreso que reconsidere la suspensión

Tras la decisión de la Mesa del Congreso de suspender a los políticos presos, ahora falta por ver si renunciarán o no a su escaño, una circunstancia clave para determinar la mayoría absoluta, sobre todo de cara a la investidura.

ERC ha anunciado que presentará un escrito de reconsideración ante la Mesa del Congreso. Y asegura que aunque los han suspendido en España, no en Europa. Oriol Junqueras se presenta al Parlamento europeo en las elecciones de este domingo 26M y si sale elegido, podría renunciar a su acta de diputado en el Parlamento español.

Para Junts per Catalunya, la Mesa del Congreso no es el órgano competente para decir sobre la suspensión y al igual que ERC, piden que reconsideren su decisión. De lo contrario, avisan, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y no descartan acudir a instancias europeas. a mesa no es órgano competente es el pleno.

Posible recurso ante el Constitucional

"Vapulear a los catalanes parece que da votos y posicionarse en contra de los derechos de los catalanes (...) Europa es lenta de reacción pero está batalla la vamos a ganar en instancias europeas", han dicho los diputados Laura Bòrras y Jaume Alonso-Cuevillas en una rápida respuesta a la Mesa del Congreso. Confían en hablar pronto con los políticos encarcelados para saber qué van a hacer con su acta de diputado.

Algunos de ellos han escrito en sus cuentas de Twitter criticando la medida.

Ahora queda por resolver qué ocurrirá con Raül Romeva en el Senado, aunque previsiblemente será suspendido como sus compañeros del Congreso. Tras conocer la noticia, también ha escrito en las redes sociales.