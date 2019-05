ERC confirma su veto a Iceta para el Senado: "Han intentado pasarse las instituciones por el forro"

ERC votará 'no' a la designación de Miquel Iceta como senador autonómico. Lo ha confirmado este miércoles el portavoz parlamentario Sergi Sabriá: "El Parlament no es súbdito de nadie" y ha asegurado que el 'no' es inevitable "y nadie puede hablarnos de cortesía parlamentaria": "No hay cortesía parlamentaria cuando decides poner en la cárcel a tus compañeros".

"Dónde estaba la cortesía parlamentaria cuando votaron el 155, cuando fueron al Tribunal Constitucional con Cs y el PP, cuando no se dignaron a mirar a la cara a los familiares de los presos en el Parlament", se ha preguntado: "Les pedimos humanidad". "Que nadie finja que estamos en una situación de normalidad, estamos en una situación excepcional, con exiliados, presos y represión", ha añadido.

Sabrià ha sido rotundo en su mensaje: "Les hemos avisado mil veces". "Tienen que entender que las cosas las han hecho muy mal", ha insistido. A su juicio, "estamos hablando de marketing electoral, no de soluciones políticas, y para esto no cuenten con ERC". Y dice que el caso de Xavier Albiol, del PP, que obtuvo el respaldo del Parlament para ser senador, "no es comparable".

Sobre las declaraciones de Iceta, que en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' ha dicho que el veto sería una "aberración democrática", el portavoz de Esquerra ha contestado: "Una aberración democrática es tener gente en prisión y en el exilio" y ha recomendado al líder del PSC "que reflexione". Iceta ha anunciado a Antonio García Ferreras que ante la posibilidad de ese veto, el PSC pedirá amparo al Tribunal Constitucional.

Anticipándose a este veto de Esquerra, el presidente del Gobierno en funciones, en un acto en San Sebastián, ha asegurado que los independentistas "no están vetando a Iceta, sino a la convivencia, diálogo, entendimiento, y eso demuestra tener miedo a las soluciones, al diálogo". En opinión de Pedro Sánchez, "tienen miedo a decir a los catalanes que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa es la Constitución".

El nombramiento de Iceta amenaza con provocar la primera gran crisis entre el PSOE y ERC con la investidura de Sánchez a la vista.

Solo los Comunes han expresado su claro apoyo a Iceta, aunque todo apunta a que el PP votará también a favor, aunque hoy Casado ha dicho que Iceta "no es el más indicado" para presidir el Senado. Y ha asegurado que tendrá que ser Sánchez el que "consiga sacar adelante su candidatura". "Y me temo que con contraprestaciones a los independentistas (...) Cada paso que necesiten los votos independentistas, va a requerir contrapartida", ha asegurado el lídel del PP.

Ciudadanos ya ha anunciado que no bloquearán la designación como senador de Iceta, aunque sí su elección como presidente del Senado. No obstante, Carlos Carrizosa, diputado del Parlament catalán, este miércoles ha asegurado que su grupo se abstendrá en la votación, prevista para el jueves.

Aunque PP y Cs voten a favor, el 'no' de ERC hace imposible su designación.

También la CUP ha dejado claro desde el principio que votarían en contra de la elección de Iceta como senador y Junts per Catalunya mantiene la incógnita, aunque las últimas declaraciones de sus dirigentes alumbran un 'no'.

Ante este panorama, la designación de Iceta sería rechazada en el Parlament, donde se necesitan más 'síes' que 'noes' para salir adelante.