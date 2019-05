Meritxell Batet critica la negativa de ERC y JxCat a apoyar a Miquel Iceta como senador

"Una propuesta que pretende que Miquel Iceta sea presidente del Senado, es algo que, indiscutiblemente, sería bueno para Cataluña y el resto de España", ha asegurado la ministra de Política Territorial, en respuesta a la entrevista concedida por Oriol Junqueras y Raul Romeva, desde prisión, al 'Periódico de Catalunya'.

Los líderes independentistas insisten en que da igual si el presidente de la Cámara Alta es o no catalán. En este sentido, Raül Romeva, senador electo de ERC ha declarado: "Desde nuestro punto de vista, es irrelevante que el presidente del Senado sea catalán o no. Lo que queremos es hablar con todos, sean o no sean catalanes".

Por su parte, Batet, además de reclamar que el Parlament vote a Iceta como senador para que luego pueda presidir el Senado, ha cargado también contra ERC y Cs, a los que ha acusado de hacer "la misma pinza de siempre" en contra del diálogo y la búsqueda de soluciones.

En un acto de campaña del PSC de Barcelona, ha lamentado que estos dos partidos "rompan radicalmente el mínimo sentido institucional" al no garantizar los votos a Iceta, y ha recordado que ERC y Cs votaron a favor de sus respectivos candidatos a senadores por designación autonómica la última vez que se votaron en el Parlament.

Así, Batet ha exigido al conjunto de los partidos catalanes, y en especial a ERC y a Cs, que abandonen la actitud de "chantaje y mercadeo" que han exhibido hasta ahora y permitan que Iceta sea senador y presidente del Senado, algo que para la ministra sería una excelente noticia y una expresión de pluralismo y democracia.