Iceta pide el apoyo de los independentistas y advierte: "No pienso mercadear mi candidatura"

Primera comparecencia de Miquel Iceta tras ser elegido por Pedro Sánchez para presidir el Senado. Y sus primeras palabras han sido para los partidos independentistas que se oponen a su designación como senador: "Espero que nadie haga saltar este puente de confianza. Todos hemos votado a gente con la que no compartíamos ideología".

"En mi opinión, sería un error que el Parlament dejara pasar la oportunidad de que un catalán presida el Senado", ha asegurado Iceta después de añadir que se siente muy agradecido con el presidente del Gobierno en funciones por haber pensado en él, "catalanista, federalista y dialogante" para buscar una salida a la crisis catalana.

Iceta: "Sería un error que el Parlament deje pasar la oportunidad de que un catalán presida el Senado".

Su designación, aún sin apoyos

Ha agradecido a los Comunes su apoyo "desde el primer momento, sin exigencias ni contrapartidas". Y ha llamado a "meditar" a las demás fuerzas el sentido de su voto. ERC se inclina por votar en contra y Junts per Cat aún no se ha pronunciado claramente. Ciudadanos podría no bloquear su elección como senador aunque anuncian su voto en contra de que presida la Cámara Alta.

"Espero y confío en ser designado senador y candidato a presidir el Senado por el grupo socialista", ha asegurado: "La ultima regla de cortesía es que nadie en esta cámara ha cuestionado la sustitución de senadores (Iceta sustituiría a José Montilla, ex presidente de la Generalitat". "No se ha roto por Albiol, Sánchez Camacho, ni Lorena Roldán... espero que ahora no se rompa tampoco", ha dicho.

"No pienso mercadear mi candidatura", ha asegurado en su primera comparecencia, en el Parlament.

"Apelamos a la excepcionalidad de la situación catalana, pero estamos ante una regla de cortesía que no está sujeta al mercadeo o intercambio". Iceta ha recordado que los contactos son muy fluidos, pero ha advertido que "no pienso mercadear mi candidatura al Senado".

Ha dicho también que los socialistas "nunca seremos un obstáculo para el diálogo". "Si esta propuesta no sale adelante -apunta- seguiría apostando por el diálogo sin llevarme por un sentimiento de frustración".