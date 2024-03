La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha advertido este miércoles que la negociación de una financiación singular para Cataluña es un compromiso del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez "relacionado con la estabilidad del Gobierno": "Si no se cumple, que no esperen cheques en blanco de ERC". El Govern presentó este martes su propuesta de financiación singular, basada en recaudar la totalidad de los impuestos para luego transferir una cantidad a determinar por los servicios que el Estado presta en la comunidad, más otra partida para "contribuir a la equidad entre territorios".

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Vilagrà ha hecho énfasis en que la negociación de una financiación singular para Cataluña es "uno de los acuerdos más importantes" del pacto de investidura entre ERC y el PSOE y ha rechazado el "café para todos". "Cuarenta años de acuerdos de financiación multilaterales lo que han hecho ha sido perjudicar a Cataluña. No lo podemos permitir", ha remarcado.

Sobre la postura del Gobierno, que el martes ya dijo que quiere un acuerdo sobre financiación autonómica "con el conjunto de las comunidades" y a partir de "un diálogo que incluya no sólo a Cataluña, sino al resto" de los territorios, Vilagrà ha señalado: "Sabemos cómo trabaja el PSOE, primero siempre dice que no y finalmente todo es posible".

"Estamos convencidos de que será posible porque es un acuerdo electoral que va relacionado con la estabilidad del Gobierno del Estado. El presidente Sánchez es presidente gracias a ERC y a un acuerdo de que tiene que haber una financiación específica en el caso catalán", ha remarcado. Al respecto, ha enfatizado que "los compromisos hay que cumplirlos": "Si no se cumple, obviamente, que no esperen cheques en blanco de ERC. Nunca lo hemos dado".

Según Vilagrà, que ha cargado contra el PSC por no sumarse a la propuesta, Cataluña "no es como el resto de Comunidades Autónomas" porque gestiona muchas más competencias que el resto: "No podemos estar en el café para todos. Es muy poco ambicioso para Cataluña no querer tener una financiación singular".