Los 13 diputados de Esquerra Republicana se abstendrán en la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha decidido su Consell Nacional, que este jueves ha avalado por amplia mayoría -196 votos a favor, 4 en blanco y 3 en contra- el acuerdo alcanzado por la formación independentista y el PSOE tras varias semanas de negociación.

Un pacto en el que se reconoce de la existencia de un conflicto político en Cataluña y la celebración de una mesa bilateral de negociación entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat, y que ERC y PSOE han hecho público este mismo jueves.

"Con un 96,5% de los votos, un Consell Nacional de los más concurridos de los últimos años ha decidido validar esta mesa de negociación con el Estado y, por tanto, abstenernos en la investidura del candidato Pedro Sánchez", ha afirmado Pere Aragonès, coordinador Nacional de ERC.

"Ponemos nuestros diputados asumiendo el riesgo político que comporta desde un punto de vista de partido"

"Nosotros ponemos nuestros 13 diputados asumiendo el riesgo político que comporta desde un punto de vista de partido para poner en beneficio al conjunto del país. Hoy he podido trasladar al presidente de la Generalitat la propuesta de que vayamos juntos a defender en esta Mesa la propuesta que compartimos que es la solución es un referéndum sobre la independencia de Cataluña", ha añadido Aragonès.

El coordinador nacional de ERC ha asegurado también que es hora de activar la vía política con una mesa de negociación a dos bandas entre gobiernos para solucionar un "conflicto político" entre Cataluña y España. Según ha dicho, esta mesa se pondrá en marcha a los 15 días desde la investidura.

"Somos conscientes de las dificultades y del contexto, de dónde venimos y a dónde vamos, con compañeros en el exilio y en la cárcel", ha añadido al tiempo que ha insistido en que "hará falta esfuerzo y tenacidad".

Pablo Casado ha valorado el acuerdo a través de su cuenta de Twitter. "Liquida la soberanía nacional con la consulta independentista, la igualdad entre españoles con la mesa de gobiernos bilateral y la legalidad al hablar de superar la judicialización de un falso conflicto político", ha afirmado.

Además, el líder del PP ha añadido que "no debe presidir España quien la ataca así", en alusión a Pedro Sánchez.

El acuerdo de ERC con el PSOE ha agravado la tensión entre los dos socios del Ejecutivo catalán, ya que Junts per Cat, que no participó en las conversaciones con el PSOE, no lo asume. A este respecto, el president Quim Torra ha recalcado al vicepresident de la Generalitat y coordinador de ERC, Pere Aragonès, que no se puede negociar con el Gobierno central al margen de la Presidencia del Govern.

La brecha entre ambos partidos podría incluso precipitar una convocatoria electoral anticipada en Cataluña, según advertía también este jueves la portavoz de Junts per Cat en el Congreso, Laura Borràs, que ha deslizado que el acuerdo ERC-PSOE podría suponer una "fractura" en el Govern de coalición. Ello, además, a la espera de que la Junta Electoral Central adopte una decisión sobre si ejecuta la inhabilitación a Torra decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sánchez apuntala su investidura

Por el momento, han confirmado su apoyo a Sánchez, además de su futuro socio en el gobierno de coalición, Unidas Podemos, el PNV, Más País y Nueva Canarias. Por su parte, el PP, Ciudadanos, Junts, Navarra Suma, la CUP y PRC están en el 'no'.

El pleno de investidura comenzará el sábado 4 de enero y la primera votación (en la que haría falta mayoría absoluta para que la investidura fructifique) tendrá lugar, previsiblemente, la víspera de Reyes.