Los equilibrios de Feijóo para acercarse al nacionalismo sin enfadar a los suyos en vísperas del congreso del PP

Alberto Núñez Feijóo busca acercarse al nacionalismo sin generar conflictos internos antes del congreso del PP. Tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, Feijóo encargó a Miguel Tellado iniciar contactos con todos los grupos, excepto EH Bildu, para evaluar su apoyo a Pedro Sánchez. En una entrevista, Feijóo invitó a Carles Puigdemont a "poner el contador a cero", pero a la vez dejó claro que no negociará con él. Mientras, intenta abrir relaciones con el PNV, aunque estos recuerdan los recientes ataques del PP. Para evitar tensiones internas, el PP planea incluir una enmienda que impida pactos con partidos que busquen subvertir el orden constitucional, evitando así debates en el congreso.

Con el Gobierno en un momento crítico a cuenta de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, Alberto Núñez Feijóo intenta tender puentes con el nacionalismo, pero sin buscarse un lío interno en vísperas del congreso que este fin de semana le reelegirá como líder del PP.

Esta misma semana, tras ingresar Santos Cerdán en prisión, el dirigente 'popular' encargó a Miguel Tellado, su hasta ahora portavoz parlamentario y futuro secretario general, que llevara a cabo una ronda de contactos con todos los grupos, salvo EH Bildu, para sondear en qué punto está su apoyo a Pedro Sánchez. Y, este miércoles, Feijóo invitó a Carles Puigdemont a "poner el contador a cero" para que "los españoles y, por lo tanto, los catalanes, hablen".

Lo hizo en una entrevista en 'Antena 3', después de que desde Junts dejaran claro que cualquier conversación entre ambos partidos tendría que tener lugar fuera de España y con Puigdemont como interlocutor, una posibilidad que Génova rechaza. "Puigdemont sabe perfectamente que yo no voy a negociar con él", señalaba Feijóo en 'Espejo Público', donde no obstante planteaba al expresident catalán si estaba satisfecho con sus interlocutores "después de las fotos que tiene con el señor Cerdán y con el señor Zapatero"

"Tendrá que decidir si quiere seguir manteniendo a Sánchez e impulsando al señor Illa como president de la Generalitat o lo que quiere es abrir un nuevo periodo, poner el contador a cero, y que los españoles y, por lo tanto, los catalanes, hablen", deslizaba el líder de los 'populares', que vienen insistiendo en que esa ronda de contactos solo tiene la finalidad de "escuchar" a los grupos y no de proponerles una moción de censura. Al menos de momento.

A la vez, Feijóo también está buscando abrir relaciones con el PNV, pero los nacionalistas vascos no olvidan los últimos meses de ataques por parte de Génova. Así las cosas, por ahora la formación jeltzale mantiene que no va "a ningún lado" con PP y Vox.

Nadar y guardar la ropa

Pero lo que Feijóo tampoco quiere es que el tantear a los socios nacionalistas de Sánchez le cueste un disgusto en el Congreso Nacional de este fin de semana. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha presentado una enmienda para que se incluya en la ponencia ideológica que saldrá de ese cónclave, en la que se pide que sea "inviable" pactar con partidos "que incluyan entre sus objetivos subvertir el orden constitucional". Y entre esos partidos se entiende que entra Junts.

Así, para evitarse un lío interno que empañe el congreso, los 'populares' están sopesando incluir esa enmienda directamente en el texto para que no se debata siquiera. De esta forma, los 'populares' se ahorrarían dar el titular de que hay discrepancias en sus filas, en un momento en el que es el Ejecutivo de Sánchez quien está en apuros. Aprovechando que el texto de la enmienda es ambiguo y no habla de Junts en concreto, podrían incluirla para que no haya ningún debate en el congreso.