Enma López llama a la participación en las primarias del PSOE del Madrid mientras Reyes Maroto se reivindica como la opción "con raíces"

Los detalles Este domingo se decide quién encabezará la lista a las municipales de 2027. "Gracias a todos los militantes que se han ilusionado y nos han acompañado", ha expresado la portavoz socialista en el Ayuntamiento.

Enma López, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha instado a la participación en las primarias para elegir la candidata socialista a la capital en 2027. López agradeció a los militantes su implicación y destacó la importancia de este "día decisivo" para el partido. Si gana, integraría a Reyes Maroto en su equipo, resaltando la importancia de aprovechar el talento interno. Por su parte, Maroto defendió su proyecto basado en un "trabajo en equipo" y abogó por la unidad del partido. Ambas candidatas subrayaron la importancia de la "democracia interna" del PSOE y la necesidad de consolidar un proyecto inclusivo para el futuro. Estos comicios cierran una campaña donde López y Maroto, antiguas compañeras de equipo electoral, compiten por liderar el PSOE en Madrid.

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha hecho un llamamiento a la participación en la votación de las primarias que decidirán este domingo si ella o la actual portavoz socialista en el Consistorio, Reyes Maroto, es la candidata socialista a la capital en 2027.

"Gracias a todos esos militantes y las militantes que se han ilusionado, que nos han acompañado, que se han ido incorporando durante estos días y que han hecho que esta sea una campaña que no olvidaremos jamás", ha trasladado a los medios de comunicación tras votar en la agrupación de Entrevías.

Además, López también ha dado las gracias a aquellos militantes que han regresado de sus vacaciones para poder votar porque "saben que esto es muy importante". Es, según la candidata, un día "decisivo" y una "oportunidad maravillosa para que todos y cada uno de los militantes y las militantes del PSOE ejerzan su derecho al voto".

Quien fuera también portavoz adjunta de la Ejecutiva federal del PSOE ha fiado toda su campaña a la "ilusión" y ha arengado a la militancia afirmando que "ya toca" que los socialistas vuelvan a una alcaldía que no ostentan desde los 80.

Integraría en su equipo a Reyes Maroto

Preguntada por si en el caso de ganar integraría en su equipo a Reyes Maroto, ha asegurado que sí, ya que, ha dicho, eso "forma parte del día dos de unas primarias". "Este partido no puede permitirse el lujo de desperdiciar talento y además son compañeras, son personas que quiero, a las que respeto, a las que admiro. Y claro que sí, es que esto es un momento puntual que termina esta misma noche y a partir de mañana todas a una", ha garantizado.

Por su parte, Reyes Maroto, ha defendido su proyecto "con raíces" y el trabajo hecho tras votar en la Agrupación de Centro, aunque ha asegurado que la militancia eliminará "cualquier elemento de diferenciación" una vez que se proclame a la ganadora.

En este sentido, Maroto ha insistido en declaraciones a los medios en que su propuesta se fundamenta en un "trabajo en equipo" consolidado a lo largo de los últimos tres años y medio, un bagaje que busca "ensanchar la base social" de la formación y continuar con la tendencia iniciada en 2023, cuando el Grupo Municipal Socialista pasó de ocho a 11 concejales, algo que ha puesto en valor.

"Durante estos años nos hemos centrado fundamentalmente en hablar de los problemas de Madrid, en ofrecer propuestas, propuestas realistas para ser una alternativa real al cambio que se va a producir, estoy segura, en el año 2027 y con humildad, con tranquilidad, pero sobre todo con el trabajo hecho", ha manifestado.

Al ser también preguntada por si contará con Emma López en caso de imponerse en las urnas, la portavoz socialista ha evitado dar nombres propios, argumentando que será "la militancia libremente la que decida", aunque ha recalcado que el proyecto del PSOE de Madrid es un "proyecto de unión" diseñado para que "todo el mundo se sienta parte", prometiendo integrar todas las sensibilidades del partido a partir de mañana.

Asimismo, Maroto ha destacado la "democracia interna" del PSOE y ha recomendado al Partido Popular que aplique este tipo de procesos, alegando que estos no debilitan a las organizaciones, sino que las hace "ser más fuertes, elegir el mejor proyecto y, sobre todo, salir a ganar".

Estos comicios cerrarán una campaña interna en la que se han medido dos dirigentes que hace tres años formaban parte del mismo equipo electoral. En 2023, Maroto aterrizó en la política municipal tras su paso por el Gobierno de España, mientras que López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista.

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