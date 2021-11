El presentador de Lo de Évole, Jordi Évole, ha sido uno de los grandes protagonistas de los Premios Ondas 2020 y 2021 -ediciones que se han celebrado de forma conjunta a razón de la pandemia de coronavirus-. El periodista, galardonado con esta distinción por su documental 'Eso que tú me das' con el músico Pau Donés, ha intervenido en el acto, celebrado en el Teatro del Coliseum de Barcelona, para asegurar que es un premio que le "emociona mucho", y ha añadido: "Todo lo que nos ha pasado con el documental. Todo lo que nos dio Pau. Me sigo emocionando".

En su discurso, Évole ha hablado con mucho cariño del grato recuerdo que tiene del cantante de Jarabe de Palo, fallecido en junio de 2020 a los 53 años a causa del cáncer de colon que padecía. Al mismo tiempo, ha alabado el trabajo de la Sanidad pública y ha reivindicado el orgullo que supone tener un sistema sanitario como el español: "Me quiero acordar de toda la gente del Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona, de la Sanidad pública de este país. Pau adoraba a todo el personal del hospital; a su oncóloga, Helena; a los médicos, a las enfermeras y enfermeros, a todos el personal sanitario".

"A mí a veces me da pena esa gente que se lleva el dinero de España para tributarlo fuera porque no pueden sentir el orgullo que sentimos nosotros de tener esta sanidad publica", ha puesto en valor el periodista, palabras por las que ha recibido un sonoro aplauso. Y en esta línea, Évole tampoco ha querido olvidarse, de forma muy sentida, de otras personas que a menudo se encuentra en esta gala y que en esta ocasión no han podido estar: "Son dos comunicadores como la copa de un pino, Ana Rosa Quintana y Julia Otero". La mención a estas dos periodistas, ambas afectadas también por el cáncer, también ha cosechado una sonora ovación en todo el auditorio.

En honor a ambas, y "como harían ellas", según ha añadido, ha querido dedicar el premio que ha ganado por el documental sobre Donés "a la gente que está pasando un mal momento, una enfermedad, un momento malo a nivel anímico y se lo tiene que comer en soledad". Esto es, según ha precisado: "Sin la solidaridad, la ayuda y el reconocimiento que reciben, por ejemplo, ellas". Así, ha afirmado estar seguro de que Quintana y Otero "querrían" que toda esa solidaridad y apoyo "también le llegase a toda esta gente". Y ha concluido en este punto: "Igual nos están escuchando ahora y les envío un abrazo enorme".

La anécdota de Jordi Évole sobre una señora que se atrevió a expresarse públicamente tras ver el documental

El periodista ha concluido su discurso relatando una anécdota que vivió en el pasado Festival de Cine de Málaga a colación, precisamente, de la presentación de su documental. Un momento que ha revivido con mucha ternura y con sorpresa incluida: "Hubo un momento, cuando acabó el pase de la película, en que se levantó una señora y dijo que era muy tímida, pero que a pesar de eso se había atrevido a levantarse y a hablar públicamente para decir lo que le había gustado la entrevista con Pau Donés. Y ella dijo que hacer eso, atreverse a hacer algo que no te atreves, era 'hacer un Pau'. A mí me encantó esa definición".

"Últimamente en mi vida intento 'hacer Paus' cuando voy por los sitios. Hoy voy a hacer uno", ha apuntado Évole, que se ha animado a interpretar uno de los temas más conocidos del cantante de Jarabe de Palo: grita. "Con vuestro permiso, voy a cantar. Canto regulero, y aquí estoy". Tras finalizar su breve actuación, Évole ha vuelto a recibir un fuerte aplauso de un público asistente emocionado tanto con sus palabras como su bella forma de recordar a Donés en la entrega de los Premios Onda.