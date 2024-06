Médicos sin Fronteras ha acercado la tarde de este lunes la realidad de Gaza y de otros lugares en conflicto al Congreso de los Diputados. Han exigido protección para la población y y para los sanitarios. Ahí se ha podido escuchar a Ruth Conde, una enfermera española de MSF que acaba de regresar de Palestina. La sanitaria no ha podido contener las lágrimas mientras relataba lo que allí vive la población y los sanitarios.

"No soy una experta en política internacional pero sí sé hacer mi trabajo. He vivido y he sentido Gaza. Sé a qué huele el dolor y la muerte. Sé a qué huelen los hospitales en Gaza. Sé cómo suena perder a quien quieres. Sé lo que significa el sufrimiento", ha expresado Ruth Conde en la jornada bajo el nombre de 'La acción humanitaria y la protección a la misión médica: un compromiso parlamentario'.

Asimismo, en la Cámara Baja han hecho que se escuchara durante un minuto lo que escuchan las víctimas de un ataque sorpresa: el sonido ha provocado cierta inquietud y miedo en las caras de los diputados. "Eso que acabamos de oír ahora es la simulación de un minuto sonoro de un ataque sorpresa", ha explicado la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Después, Médicos Sin Fronteras ha realizado una pequeña concentración frente a la Cámara Baja pidiendo "más compromiso y un mayor liderazgo internacional para acabar con los ataques a ​los hospitales, al personal sanitario y a los civiles atrapados en los conflictos armados". "Los hospitales han dejado de ser lugares seguros en muchos conflictos, y el personal médico y los pacientes han sido desprovistos del Derecho Internacional Humanitario, que sigue siendo la expresión más clara de nuestro acuerdo global para proteger a la humanidad ante el monstruo de la guerra”, ha afirmado nuestra directora general, Marta Cañas.

"Los hospitales deberían ser el último reducto de humanidad en las guerras pero, lamentablemente, el listado de lugares donde esto no se cumple es dolorosamente largo. Es el caso de Gaza, Sudán, Camerún, Siria, Yemen, entre otros. Y es que, en lo que va de año, se han registrado al menos 520 ataques a la misión médica, según la OMS", ha señalado MSF.

"Con el fin de denunciarlo, hemos hecho sonar una grabación con sonidos de bombardeos como los que se suceden día a día en la Franja, para exigir una vez más a un alto el fuego inmediato y duradero en Gaza", han solicitado.