Elisa Mouliaá, tras declarar contra Errejón: "Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo"

La actriz Elisa Mouliaá ha asegurado este jueves a su salida del juzgado tras declarar contra Íñigo Errejón que "ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo". Así lo ha señalado minutos después de ratificar ante el juez que investiga su denuncia contra el exdiputado de Sumar por presunta agresión sexual.

Mouliaá ha hecho una breve declaración, donde ha sostenido que "ha sido muy duro revivirlo todo nuevo", pero ha incidido en que "ha contado la verdad". "Confío muchísimo en la Justicia. Y esto es todo lo que tengo que contar. Cuando esté un poco más tranquila, hablaré", ha explicado la actriz. Mientras, su abogado ha asegurado que tienen "bastantes pruebas que aportar y no pueden decir más".

Por su parte, Errejón, en otra breve declaración ante los medios de comunicación, ha expresado que "por fin ha podido explicarse". "Salgo contento y con mucha confianza en la Justicia", ha añadido el expolítico.

Unas palabras que ha hecho después de que Mouliaá haya ratificado ante el juez que investiga su denuncia contra él por presunta agresión sexual que dejó claro al político que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero Errejón insistió y ella había bebido mucho. Asimismo, ha sugerido que el político pudo echarle "algo" en la bebida que le dio.

Los hechos denunciados

Mouliaá ha declarado durante mas de una hora ante el juez Adolfo Carretero, ante el que ha ratificado la denuncia que interpuso en la Policía y ha aportado más detalles, han precisado fuentes presentes en la declaración.

Terminada su declaración, comenzó la de Errejón, que ha entrado al juzgado sin cruzarse con Mouliaá, ya que el magistrado ha activado un protocolo con ese fin. La denunciante -que ha contestado a las pregunta de todas las partes-, ha declarado con cierto nerviosismo y en ocasiones visiblemente emocionada, relatando lo que ocurrió una noche de septiembre de 2021 tras la presentación de un libro del entonces político.

La actriz ha contado que tras la presentación del libro del expolítico, Errejón la invitó a tomar algo y ella accedió, aunque no se sentía cómoda, tras lo cual decidieron ir a una fiesta de unos amigos de ella. A partir de ahí se sucedieron tres agresiones sexuales: una en el ascensor de camino al piso de la fiesta, otra en una habitación de esa vivienda y la tercera en el piso de Errejón, al que fueron posteriormente.

Ha relatado que ella en la fiesta bebió, y hacía tiempo que no lo hacía, y el expolítico le dio dos o tres copas tras las que rápidamente se sintió borracha, por lo que no sabe si le echó "algo" en esas bebidas. Ha precisado que en una habitación de la casa en que se celebraba la fiesta, Errejón la comenzó a tocar y, cuando ella le rechazó, él fue cambiando de estrategia hasta que ella le tuvo que decir que "a una mujer no se la trata así", dejándole claro que no quería que siguiera.

Ya en el piso de Errejón, donde fueron porque él le quería dar su libro, ella le tuvo que decir que le parecía mentira que precisamente él se portara así y le recordó que "solo sí es sí". También ha dicho que no denunció inicialmente porque se quedó en shock y el psicólogo le dijo que no lo hiciera hasta que no estuviera preparada.