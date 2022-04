Elena Collado afirmó ante el fiscal de Anticorrupción que "todos" en el Ayuntamiento de Madrid se sintieron "traicionados" por el pelotazo en la contratación de material sanitario en los días más negros de la pandemia, asegurando que "ni muerta" quería mantener relaciones con la empresa Leno.

En su declaración, a la que ha tenido acceso laSexta, explicó cómo fue el proceso de negociación con los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño en unos días en los que "no había nada" de material sanitario.

"-A Luceño- lo conozco profesionalmente desde marzo hasta que entregó la mercancía y no he vuelto a tener contacto con él. No le conocía de antes", comentó, definiendo a Medina como "la persona que contactó con el Ayuntamiento y ofreció la intermediación de Luceño".

"Fue el día más largo de mi vida"

"Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si me dijo socio, que tenía muchas empresas en China y que tenía muchísima experiencia en el mundo del comercio internacional chino que nos podía ayudar", explicó Collado ante el fiscal.

Además, confesó que Luceño nunca le explicó su interés oculto en la operación: "Yo soy un poco pava, pero entendía que querían ayudar a Madrid". Cuando llegó el material sanitario, recuerda cuál fue su reacción de sorpresa.

"Cuando ya conseguimos traerlo a España vamos al almacén, y nos mandan una foto y es un guante normal. Un guante normal. Nos lo mandó a las dos delegadas, yo recuerdo que estaba en mi casa y dije 'qué ha pasado, esto ha tenido que ser una estafa'. Empecé a llamarle por teléfono una vez y otra vez, fue la ultima vez que hablé con él ese día. Y le dije que era una estafa y que iba a llamar a la Policía, hablé con Alberto Luceño. Después hablé con Luis Medina, y me dijo 'esto se arregla ahora mismo, inmediatamente os devolvemos el dinero, la diferencia'. Tardaron horas, creo que fue el día más largo de mi vida, ocho o diez horas", recuerda.