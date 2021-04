El Partido Popular ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por la expulsión de Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos, y de Agustín Conde, exalcalde de Toledo, como números cinco y 23, respectivamente, de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones en la Comunidad de Madrid previstas para el 4 de mayo. Así ha reaccionado la formación popular tan solo un día después de que se diera a conocer la decisión judicial que convertía a ambos políticos en inelegibles.

En su apelación, los populares han defendido que no existe ningún requisito de empadronamiento previo al cierre del censo, argumento en respuesta a la sentencia del juzgado número cinco de lo contencioso administrativo de Madrid, que indicaba que ni Cantó ni Conde podían ser incluidos en la lista de Ayuso al empadronarse en el territorio madrileño después del 1 de enero, como indica la ley (Cantó lo hizo el 22 de marzo y Conde el 26).

Fuentes del PP a laSexta han insistido en que jamás se había exigido ese requisito hasta este caso, apuntando que el fallo contraviene lo decidido por la Junta Electoral Provincial. Consideran así que Cantó y Conde "han sido discriminados frente al resto de candidatos en el presente y pasado". En esta línea, han denunciado que "se ha creado jurisdiccionalmente un requisito que no consta en la ley, mediante una intervención vulneradora del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental".

"En caso de duda hay que estar a favor del ejercicio del derecho fundamental de participación política", han proseguido las mismas fuentes populares, esperando que en esta misma semana se conozca la resolución del tribunal para aclarar esta decisión. Por el momento, Cantó ha querido restar importancia a este episodio judicial asegurando que, en cualquier caso, él seguirá haciendo campaña por la candidatura de Ayuso. "Esto es Madrid, no Venezuela", aventuró este domingo en el programa Liarla Pardo tras ser preguntado por sus próximos pasos.

"Yo siempre he dicho que para mí lo importante era hacer campaña electoral. Estar o no en las listas para mí es secundario", afirmó el exdiputado de Ciudadanos y hasta ahora miembro de la lista electoral de Ayuso, que se mostró tajante a este respecto: "Seguiré haciendo mítines para que la Comunidad de Madrid continúe siendo presidida por una grandísima presidenta, y no por el peor gobernante del mundo, que es Sánchez acompañado por el señor Iglesias".

A estas palabras no ha tardado en contestar la propia Díaz Ayuso, que ha aseverado que cuenta con Cantó, tanto como él "ha de contar con ella", porque es una persona que le "ha sorprendido para bien". Para la presidenta de la región madrileña, una campaña "no cambia por una cuestión burocrática", si bien ha desvelado, en una entrevista concedida a EsRadio, que ya cuenta con un 'plan b' si el fallo del Alto Tribunal es contrario a las expectativas del partido: "Yo ya tengo alternativas"