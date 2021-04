Toni Cantó ha afirmado en Liarla Pardo que "la campaña sigue igual" que antes de que la Justicia diese la razón al PSOE y ordenase la expulsión Toni Cantó y Agustín Conde de la lista de Ayuso para las elecciones del 4M.

"Yo siempre he dicho que para mí lo importante era hacer campaña electoral. Estar o no en las listas para mí es secundario", ha asegurado el político y el actor, a lo que ha añadido: "Sánchez o Iglesias podrán intentar que los madrileños no voten, que a mí me saquen de la lista, pero no me van a impedir que haga un mitin. Esto es la Comunidad de Madrid, no es Venezuela".

Así, según ha dicho, seguirá "haciendo mítines y campañas para que la Comunidad de Madrid siga siendo presidida por una grandísima presidenta y no por el peor gobernante del mundo, que es Sánchez acompañado por el señor Iglesias". "Así que normalidad y tranquilidad absoluta y a seguir haciendo campaña", ha apostillado.

En lo referente a la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, Cantó se ha mostrado "sorprendido con que llevando más de la mitad de su vida viviendo en Madrid, no pueda estar en una lista por Madrid", aunque ha dicho que tiene "respeto absoluto a las decisiones judiciales"

"A pelear ahora, si cabe, con más fuerza para que Ayuso sea la presidenta porque el 4 de mayo porque es una mujer que se ha adelantado en todo y es de las mejores que ha habido, frente al peor gestor del mundo. Esto es lo suficientemente importante como para que yo siga poniendo toda la carne en el asador para asegurarme de que Madrid va a seguir siendo un territorio libre y, por tanto, próspero", ha manifestado.