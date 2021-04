El presentador Jorge Javier Vázquez ha arropado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, durante su acto de campaña en la Plaza de la Constitución, conocida como la Plaza Roja, en Puente de Vallecas, aunque no ha tomado la palabra durante el acto.

Vázquez, quien se ha sentado al lado de Gabilondo, ha mostrado su apoyo al candidato, quien también ha estado arropado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Industria, Reyes Maroto; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Pese a que no ha intervenido durante el acto, Jorge Javier Vázquez ha manifestado en Twitter que en estas elecciones se vota entre "democracia o fascismo", y que, en su caso, él va a votar a Gabilondo.

Además, ha dicho que "no existe equidistancia posible", unas palabras que también ha empleado Gabilondo para criticar la posición de Vox con respecto a las amenaza de muerte a Iglesias: "Cuando amenazan contra tu vida y la de tu familia no se condena la violencia en abstracto, se condena a unos criminales. No cabe la equidistancia. No cabe esconderse. Es una cuestión de vida o muerte", ha expresado el candidato de PSOE al respecto.

Jorge Javier Vázquez ya ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a Gabilondo. Precisamente, hace unos días afirmó en su perfil de Twitter que votaría al candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad porque cree en "su Madrid" y porque a partir del 4 de mayo quiere vivir "en una Comunidad en la que prevalezca la paz y no esos miedos rescatados del imaginario franquista más recalcitrante".