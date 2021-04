Primera reacción de Pablo Iglesias a la mano que le ha tendido Ángel Gabilondo en el debate electoral de este miércoles. El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid confiesa que cree que mucha gente de izquierdas no entendió el planteamiento inicial de Ángel Gabilondo (de no pactar con él si gana las elecciones), que "pensó que si decía cosas de derechas a lo mejor había gente de derechas que le votara".

"Creo que es imposible ganar a la derecha haciendo lo mismo que ella, por suerte lo van entendiendo los socios del PSOE y eso se vio ayer. Hay que saludar esa rectificación", ha dicho este jueves Iglesias, que ve cada vez más cerca la opción de sumar para un gobierno de coalición de izquierdas tras las palabras de Gabilondo: "Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones".

Así, ha insistido en que "es evidente que la alternativa al PP es una coalición de izquierdas" aunque añade que para eso "hay que hacer políticas de izquierdas". "No vamos a ganar a la derecha haciendo lo mismo, necesitamos financiar más la Educación y la Sanidad, nosotros lo que firmamos lo cumplimos", explica. Dice que no quiere repartir los cargos antes de tiempo "como hacen algunos" pero "que la única alternativa a la ultraderecha y a la derecha es una coalición de izquierdas es una evidencia".

En la misma línea, descarta apoyar un gobierno de manera externa porque "si la gente quisiera un gobierno de partido único daría mayorías absolutas". Algo que cree que "es parte del pasado. Ese debate es viejo, gobernamos juntos en muchos sitios en España". Algo que destaca como positivo porque según él, cuando hay gobierno de coalición, lo que se dice en los programas o en los acuerdos, después hay que cumplirlo. "Antes se presentaban programas preciosos y luego si te he visto no me acuerdo. Eso ya no ocurre", indica.

Así, Iglesias anuncia que si está presente en el próximo gobierno autonómico de Madrid sus primeras medidas serían financiar la Sanidad y la Educación con 1.000 millones a cada una. Es más, habría "dentista gratis y gafas gratis". "Hay muchos ciudadanos en la Comunidad de Madrid, una de las regiones más ricas de España, que no se pueden arreglar los dientes o tienen dificultades para comprar gafas. Eso se puede arreglar con voluntad política", explica.

Hoy Iglesias también ha insistido en su idea sobre subir impuestos a los que más tienen y bajar impuestos a los autónomos y trabajadores con rentas más bajas. Un punto de fricción con el candidato socialista. En el debate, el líder de Unidas Podemos emplazó a Gabilondo a subir impuestos a las rentas altas en la región, pero este se mostró tajante: no los tocará mientras dure la crisis. Iglesias intentó acercarse amistosamente a él, asegurando que acabarían gobernando juntos, para insistirle en que no podían hacer "lo mismo que la derecha" si quieren "ganar a la derecha". Gabilondo se reiteró en su posición: "Comparto la reflexión general, pero en este momento no".

En cuanto al futuro de la izquierda, el candidato de Unidas Podemos cree que ahora no toca debatir sobre si se van a intentar unir o no: "ahora hay que sumar. No caben pullas entre las izquierdas, eso desmoviliza, no me escucharán malas palabras a los candidatos progresistas, ahora hay que ganar y después ponernos de acuerdo para formar gobierno".

También desde Ciudadanos han reaccionado a la propuesta del socialista. Edmundo Bal entiende que Cs puede apelar al votante de centro-izquierda porque el PSOE está "siendo bastante veleta", especialmente en su política de pactos. el candidato de Cs cree que ayer Gabilondo propuso a Unidas Podemos formar parte del Gobierno, cuando antes decía que con "este Iglesias no". "Estamos hablando de alguien que dice una cosa y al día siguiente la contraria".

Desde el PP, su líder Pablo Casado, confiesa hoy que "vi a un Gabilondo ciclotímico. Al principio diciendo que no era Sánchez, cosa que veo lógica. Pero después le tuvieron que enviar un whatsapp y tendió la mano para pactar a Iglesias". Señala Casado que "al final se necesitan. Es el drama del PSOE. El sanchismo ha perjudicado al socialismo tradicional".