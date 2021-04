Edmundo Bal ha acusado a Vox de no tener un proyecto económico en su programa electoral, y ha acabado protagonizando un desencuentro con la candidata de la formación de extrema derecha después de que Monasterio le llamara "traidor" por tratar de "romper" el pacto de Gobierno que unía a PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

Tensión que ha arrancado cuando Bal aseguraba que el Gobierno de Ayuso y Ciudadanos pactó la bajada de impuestos. "Para eso hacen mociones de censura para que entre la izquierda en el Gobierno", ha respondido al respecto Monasterio, que ha asegurado que la formación naranja se ha negado a dar ayudas a la hostelería por su negativa a reducir el gasto político en diputados en la Asamblea de Madrid.

En este sentido, Monasterio ha recriminado a Bal que para evitar dicho gasto hayan "pactado con la izquierda": "Ustedes han traicionado a sus votantes, sino no estaríamos hoy aquí".

Una afirmación que ha hecho estallar al candidato de Ciudadanos: "Llevo 30 años sirviendo a España como abogado del Estado, no me vuelva a llamar traidor. Nunca ha trabajado para el público", ha insistido Bal.

Proyectos económicos

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha asegurado que no subirá impuestos y ha propuesto diversas medidas económicas, como un complemento autonómico de 150 euros para familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, una ley de apoyo para 243.000 familias monoparentales, y medidas que insten a apoyar la diversidad, el feminismo y el movimiento LGTBI, así como "una nueva línea de metro que una barrios de la periferia".

Por su parte, Pablo Iglesias ha instado a inspirarse en el acuerdo firmado en el Gobierno para limitar los precios del alquiler a través de una regulación: "Estoy convencido de que puedo convencer al señor Gabilondo de que hagamos una ley para regular precios del alquiler para que los jóvenes se puedan independizar". Asimismo, ha instado a una reflexión: "Cada euro que se ahorra un ciudadano en su alquiler es un euro que va al consumo, en términos de eficiencia económica, regular el alquiler beneficia a la hostelería, al pequeño comercio y al tejido productivo".

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha repetido las propuestas, ha dicho, que ya llevaba la Consejería del Gobierno con Ayuso: "1.700 plazas en centros de atención temprana en los centros para niños con discapacidad, ayudas a la dependencia, recuperar la deducción de adquisición de vivienda que el PP quitó, consolidar el empleo de los funcionarios interinos...".

Mónica García ha dictado la que ha llamado "la receta revolucionaria" de Más Madrid para los impuestos: "No robarlos y no despilfarrarlos". "Estos últimos 15 años, según su consejero, la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 48.000.000.000, vamos a seguir afrontando la crisis con la casa de paja en vez de con la casa de piedra. No nos engañen con que van a bajar impuestos", ha insistido dirigiéndose a la candidata Díaz Ayuso.

Rocío Monasterio ha instado a reducir el gasto político de la Asamblea de Madrid: "No necesitamos 136 diputados cobrando 4.500 euros al mes para que les dicten que voten 'sí' o 'no' sin leerse la ley. No nos hacían falta 13 Consejerías… con 7 nos sobran; cobrando 100 mil euros todos los años, los que faltan a muchos pensionistas o jóvenes para vivienda".

La aún presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que continuará con las políticas liberales de Madrid porque "si la economía en la capital ha resistido mejor que en el resto de España es gracias a eso". Además, ha asegurado, si llega al Gobierno hará una rebaja del IRPF.