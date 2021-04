Debate polarizado, tenso y con Ayuso en el punto de mira del resto de partidos. Así ha concluido el primero de los dos encuentros previstos entre los candidatos a gobernar la Comunidad de Madrid, el único en el que, de momento, estará presente Isabel Díaz Ayuso. Un encuentro marcado por el estado de la sanidad y la gestión de la pandemia -donde Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias han mantenido varios choques-, pero también por la unidad consolidada en el bloque de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) para expulsar del Gobierno regional a la derecha.

Los candidatos han mostrado sus cartas desde el inicio del debate organizado por 'Telemadrid'. Por un lado, Ángel Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias han dejado a un lado sus diferencias para centrar sus críticas en la gestión de Isabel Díaz Ayuso; por otro lado, la líder del PP de Madrid ha puesto en valor su labor para frenar la pandemia de coronavirus, denunciando al mismo tiempo el papel del Gobierno central en esta cuestión. Una denuncia a la que se han sumado Rocío Monasterio y Edmundo Bal, que no obstante sí han aprovechado para afear a Ayuso acciones puntuales.

Precisamente, la crisis sanitaria que vive España por la COVID-19 ha sido en todo momento el eje central de un debate en el que se han vivido serios encontronazos; principalmente, los que se han dado de forma reiterada entre Iglesias y Ayuso, que se han echado en cara las muertes en pandemia. El líder de Unidas Podemos ha afeado a la presidenta popular que Madrid es "la comunidad con más fallecidos", y la ha acusado de convertir "una desgracia en una oportunidad para hacer caer al gobierno". A ello le ha respondido Ayuso, negando los datos, señalando que las muertes "son de todos" y culpando a Iglesias de "usar el dolor de las residencias para sacar rédito político".

Lo que ha pasado en nuestras residencias es una traición a nuestros mayores

De igual forma Mónica García ha dirigido sus críticas a Ayuso por la situación epidemiológica de Madrid. "Lo que ha pasado en nuestras residencias es una traición a nuestros mayores", ha afirmado la candidata de Más Madrid, refiriéndose al protocolo del Gobierno regional que impidió derivar a los usuarios de estos centros a los hospitales. Una afirmación a la que ha contestado la dirigente regional, exigiendo a García que "deje de usar la Sanidad pública como si fuera suya" y lamentando que "los ingresados en el Zendal fueran con miedo" por sus críticas.

En esta línea, Gabilondo, que durante el bloque de la pandemia había mostrado un perfil más reservado y moderado, también ha acabado confrontando con Díaz Ayuso, aunque en su caso ha sido por las polémicas declaraciones que esgrimió la presidenta popular a propósito de las colas de hambre, un tema que ha aprovechado para explotar. "Me avergüenza que diga sin pudor que son unos mantenidos. No hay derecho", le ha reprochado el candidato socialista, que ha aprovechado su intervención para plantear "una política nueva de vivienda", así como medidas urgentes para solventar la situación de "pobreza y desigualdad" que se vive en Madrid.

Polémica de Monasterio y choques 'intrabloques'

Ayuso ha tenido que defenderse hasta de las críticas de Rocío Monasterio. La presidenta de Madrid ha hecho caso omiso a los 'cara a cara' que ha buscado en un par de ocasiones la candidata de Vox a colación de la "restricción de libertades" que se ha vivido en Madrid. Aunque lo cierto es que Monasterio ha intentado ir contra todos los participantes, especialmente contra Ciudadanos y los partidos de izquierda, convirtiéndose en el centro de la polémica al promover nuevamente el reciente bulo que ha exhibido su partido sobre el dinero que reciben los menores no acompañados.

"La desigualdad es que una pensionista tiene 426 euros mientras que en Madrid pagamos por plaza 4.700 euros mes", ha aseverado. Durante el debate, Monasterio también ha asegurado que tuvo que explicar a Mónica García "lo que era la COVID" porque ella estaba "a otra cosa", ha calificado a Ciudadanos de "traidor" por "poner en riesgo" al Gobierno regional, ha acusado a Iglesias de enviar a grupos de violentos para reventar los actos de la formación de extrema derecha "a pedradas" y a Gabilondo de ser representante de un Gobierno nefasto para la gestión de la pandemia de coronavirus.

Ayuso sí ha podido respirar durante los instantes en los que Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo han mantenido un intercambio de ideas en lo relativo a los impuestos en la Comunidad de Madrid. El candidato de la formación morada ha abogado por subirlos a los más ricos, pero el socialista se ha mostrado tajante en esta cuestión: ha dicho que no los tocará mientras dure la crisis. "No podemos hacer lo mismo que la derecha si queremos ganar a la derecha", ha planteado Iglesias. "Comparto la reflexión general, pero en este momento no", le ha respondido Gabilondo.