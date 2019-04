El presidente del Gobierno ha hablado en el debate a cuatro que se ha celebrado en TVE sobre la igualdad de género. El líder del PSOE ha asegurado que "el feminismo no tiene como enemigos a los hombres, sino al machismo". Frente a ello, ha puesto en valor la gestión de su Gobierno en esta materia.

"No solo hemos compuesto el Gobierno con el mayor número de ministras del mundo, sino que también hemos ampliado el permiso de paternidad a ocho semanas y hemos puesto en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género", ha argumentado Sánchez.

El candidato del PSOE ha aprovechado su intervención en esta materia para dirigirse a Pablo Casado, ha quien ha reprochado de forma directa las palabras de la candidata del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo sobre el consentimiento en las relaciones sexuales.

"Dígale a sus candidatos y a sus candidatas que 'no es no', y que cuando una mujer no dice sí, es no", le ha criticado Sánchez, que ha continuado afirmando que "hay una experiencia clara por parte de las mujeres. Cuando se sienten coaccionadas, hay ocasiones en las que no pueden decir que no", ha dicho Sánchez.

Antes de acabar su intervención, el presidente del Gobierno ha vuelto a dirigirse a Pablo Casado y a Albert Rivera para afearles: "Díganles a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi y no se alquila".