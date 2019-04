Pablo Casado avala que un "concebido no nacido" se considere miembro de la familia

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido la propuesta de la candidata de su partido a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de considerar al "concebido no nacido" como un miembro más de la unidad familiar, porque, a su juicio, es "positivo" que una mujer embarazada pueda reservar plaza escolar.

Casado ha señalado que se trata de una reivindicación que les ha hecho la asociación de familias numerosas y que se refiere a la reserva de plazas en las guarderías. Es "positivo que una mujer que esté embarazada y que previsiblemente va a tener un tercer hijo, pueda tener ese beneficio a la hora de elegir un centro escolar", ha asegurado.

Ha recordado que el PP es el único partido que ha planteado la ley de Maternidad que quiere luchar contra el invierno demográfico que sufre Europa y que, asegura, puede causar en España un "problema de sostenibilidad de las pensiones y de la sanidad". En este sentido, ha señalado que "ya estamos tardando".

Antes, Díaz-Ayuso había explicado que las asociaciones de familias numerosas le pusieron de manifiesto el problema de que les supone que "a la hora de solicitar plaza en los cursos siguientes y a la hora de reconocer los títulos" que el concebido no cuente. Al ser preguntada sobre qué ocurriría si el bebé no llega a nacer, la candidata admitió que aún no han estudiado cómo proceder. "Lo sopesaré", ha dicho.