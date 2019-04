Isabel Díaz Ayuso (PP) pide considerar al "concebido no nacido" como miembro de la familia

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que quiere que "el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar" de manera en que se le tengan en cuenta a la hora de solicitar plaza o tramitar un título de familia numerosa.

En un desayuno informativo, la candidata del PP ha explicado que, tras reuniones con representantes de familias numerosas, le han puesto de manifiesto el problema de que "a la hora de solicitar plaza en los cursos siguientes y a la hora de reconocer los títulos" el concebido no cuente. "Para ellos es muy importante", ha dicho.

Así, ha detallado que la idea será que, una vez que la mujer quede embarazada, ya disfrute de pleno derecho de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría. Todavía no han estudiado qué hacer si se produce un problema durante el embarazo y el bebé no llega a nacer. "No lo he pensado (...) No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré", ha dicho

Díaz Ayuso también ha anunciado su intención de que las familias numerosas de categoría especial (a partir del cuarto hijo) mantengan la ayudas hasta que el último de sus hijos "salga de casa y se emancipe".