El Debate Decisivo de Atresmedia: así se preparan los candidatos para el último asalto

Nueva oportunidad, ésta ya la decisiva, para los cuatro candidatos a presidir el Gobierno de España. Esta noche, en Atresmedia, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias volverán a encontrarse, tan solo 24 horas después del debate en RTVE. Dos debates consecutivos, algo insólito en nuestro país.

Hoy en todos los partidos analizan las intervenciones de anoche para afrontar el debate de hoy, y aunque todos se sienten vencedores, han tomado nota y dan por hecho que habrá más confrontación entre los adversarios y no descartan un debate más bronco.

El PSOE vaticina un debate más bronco

Desde el PSOE vaticinan un debate más bronco y agresivo, "a la expectativa de cómo Pablo Casado va a recolocarse", aseguran en fuentes socialistas. Creen que el líder del PP ha perdido una oportunidad para alzarse como líder de la derecha y creen que Sánchez fue el que presentó más propuestas. Aseguran que esta noche volverá a centrarse en trasladar su proyecto para España. La ministra Meritxel Batet, de hecho, cree que ayer primaron los exabruptos por parte de sus adversarios políticos que, añade, apenas presentaron propuestas para el país.

Ábalos: Sánchez "desmontó" el discurso "manido y desgastado" de "las derechas"

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, cree que Sánchez "desmontó" el discurso "manido, desgastado, artificioso, sin efecto" de "las derechas". Y sobre el líder de Ciudadanos, ha señalado que "dio muestras de no tener mucha satisfacción respecto a un papel subordinado" en una coalición con el PP. El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, vaticina un debate más bronco y agresivo. "Quizá Casado hoy sea más duro porque en ese papel de moderado no está cómodo", ha dicho Gabilondo, que también se ha referido a Albert Rivera y a sus accesorios, como el marco de fotos: "A lo mejor Rivera no trae una maleta llena de cosas y sí de argumentos".

El PP cree que Casado dio el perfil de "presidenciable"

En el PP, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, ha avanzado que Pablo Casado se presentará "de nuevo", en el debate de Atresmedia, como el líder que puede sustituir a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. Maroto ha incidido en que planteará un programa que dé garantías y seguridad y sea un valor seguro para los españoles. “No deseamos tener un debate bronco que avergüence a los espectadores con tensiones innecesarias. Los ciudadanos queremos conocer quién es el que puede gobernar mejor el país y cómo lo puede hacer, con qué propuestas”, ha subrayado.

Maroto: Casado "se presentó como un presidenciable, moderado y con mucho programa"

Ha recalcado que, frente a quienes emplearon "los zascas permanentes, las acusaciones o las interrupciones", Casado lideró en el primer debate a cuatro "un proyecto de centroderecha" para poner fin al Gobierno de Sánchez. "Se presentó como un presidenciable, moderado y con muchísimo programa y propuestas de futuro para España, muchas veces irrefutables", ha insistido.

Unidas Podemos y el posible pacto de Sánchez con Cs

En Unidas Podemos insisten en que hoy van a buscar la respuesta de Sánchez a si pactará con Ciudadanos tras el 28A. Tras el silencio de anoche del presidente del Gobierno, Pablo Iglesias para a interpelar a Sánchez sobre este tema: Ayer "íbamos al debate con una duda muy fundada, el pacto que Pedro Sánchez no niega que hará con Cs si le dan los números. Lo que decimos es que sería un gobierno de derechas y que los votantes de izquierdas tienen que saber antes de ir a votar".

"Íbamos con una duda muy fundada, el pacto que Sánchez no niega que hará con Cs si le dan los números"

Creen que hoy el campo de Atresmedia es diferente, es un campo mojado, dicen, y permite otro tipo de juego, más rápido y directo, con más unos contra uno. Aunque los mensajes y contenidos sean los mismos, la formulación y sobre todo las réplicas entre ellos, añaden, serán diferentes.

Ciudadanos se guarda "conejos en la chistera"

Ciudadanos asegura que Albert Rivera seguirá manteniendo la misma postura de ayer, que están satisfechos y contentos con su papel, que fue el que marcó el debate y el más claro y valiente, añaden. Afirman que, frente a Casado, él lideró la alternativa a Sánchez. Sobre el comentado atrezzo del candidato de Ciudadanos, creen que estuvo bien, que no creen que renuncien a ello en el debate de Atresmedia y que se guardan conejos en la chistera.

Arrimadas: Rivera "tiene experiencia política y está preparado para ser presidente"

Inés Arrimadas esta martes ha valorado la intervención de Rivera y ha dicho que fue el ganador, claro y valiente y con proyecto de país. "Tiene una experiencia política sólida y está preparado para ser presidente del Gobierno", ha apuntado. Ha asegurado que Rivera no necesita mucha preparación para "porque se le dan bien los debates". "No queremos cuatro años más de Sánchez e Iglesias. En Cataluña ganamos, en Andalucía hicimos cambio. El 28A ganaremos y gobernaremos España", ha concluido.

Reacciones también en Vox, que no estará esta noche en Atresmedia. Fue invitado pero la Junta Electoral Central no lo ha permitido, dicen que el ganador es el ausente, Santiago Abascal. Aseguran que ha presentado el mejor programa social de los últimos 40 años y que son los únicos que aseguran voto leal y transparente.