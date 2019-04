Albert Rivera se ha convertido en protagonista del debate a cuatro que se ha celebrado en Televisión Española por los objetos que ha sacado durante sus intervenciones en el encuentro electoral para defender sus propuestas y para cargar contra sus rivales políticos.

En materia de Sanidad, Albert Rivera ha sacado una "tarjeta sanitaria única", sobre la cual ha afirmado que si gobiernan llegarán a las casas españolas "en los primeros 100 días". Ha defendido su creación frente a "la burocracia y las dificultades" que han encontrado los ciudadanos en España ante la falta de "receta única".

El líder de la formación naranja también ha aprovechado para atacar a Pedro Sánchez por su gestión de la situación independentista en Cataluña. "A mí se me saltaron las lágrimas de ver que en mi pais daban un golpe de Estado; unos políticos irresponsables rompiendo un país y rompiendo una democracia. Me duele, pero al señor Sánchez no le importa", ha afirmado Rivera, que ha aprovechado para sacar una foto enmarcada en la que aparecen el candidato del PSOE con el president de la Generalitat, Quim Torra.

Rivera ha continuado diciendo que Sánchez "es capaz de sentarse con el señor Torra y hacerse una foto de las 21 condiciones de la vergüenza. Ha llegado al poder con los separatistas con los que han intentado liquidar nuestro país y dividir a la sociedad catalana", ha explicado el presidente de Ciudadanos.

El presidente de la formación naranja tampoco ha dejado pasar la oportunidad de cargar contra Pablo Casado y el PP sacando a relucir una fotografía de Rodrigo Rato para afear a los populares lo que ya hizo anteriormente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso: señalando que su "milagro económico" está ahora en prisión.