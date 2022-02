Hoy, 13 de febrero, los castellanos y leoneses deciden quién será el nuevo presidente de la comunidad autónoma. Las encuestas siguen sin ponerse de acuerdo, ya que el CIS da vencedor al PSOE mientras que muchas otras situan al PP como el ganador de estas elecciones de Castilla y León de 2022. Aún así, los sondeos coinciden en que ninguna fuerza política logrará el apoyo suficiente para gobernar en solitario.

A esta hora, con el 0,47% del voto escrutado, el PP obtiene el mayor número de procuradores con 42, seguido del PSOE, con 19. En tercera posición se sitúa Vox, que pasa de 1 a 14 procuradores. Por detrás, quedan Soria ¡Ya! (2), UPL (2), Unidas Podemos (1) y Por Ávila (1).

El sondeo de 'El Mundo / SIGMADOS' apunta a una victoria del PP con una horquilla entre 30 y 32 procuradores, seguido del PSOE con 28 a 30 procuradores. Vox parece consolidarse con una horquilla de 10 a 12 procuradores como tercera fuerza política. Por detrás, quedarían Soria ¡Ya! (3), UPL (3), Unidas Podemos (2-3), Ciudadanos (1) y Por Ávila (1).

Por su parte, el sondeo de 'ABC / GAD3' da una victoria más holgada a los populares, con una horquilla entre 31 y 33 procuradores, por los 26 a 8 del PSOE. De nuevo, Vox se situaría en tercera posición con entre 11 y 13 procuradores. UPL conseguiría 3, Soria ¡Ya! otros 3, Unidas Podemos entre 1 y 3, Ciudadanos 1 y Por Ávila, 1.

También hemos conocido el sondeo de 'La Razón / NC Report', que también da una victoria al PP con entre 33 y 35 procuradores. El PSOE quedaría segundo con 27 o 28 procuradores, lejos de un Vox que quedaría tercero con 11 o 12 procuradores. Unidas Podemos y UPL lograrían entre 2 y 3 procuradores, Soria ¡Ya!, entre 1 y 2, Por Ávila 1, y Ciudadanos, la España Vaciada y Zamora Decide estarían entre 0 y 1 procuradores.

La última encuesta de Metroscopia: PP y PSOE, cerca del empate con gran subida de Vox

Según los últimos datos de Metroscopia, PP y PSOE obtendrían prácticamente los mismos escaños (29 y 28, respectivamente), con Vox colocándose como tercera fuerza con 15 escaños. Ciudadanos se quedaría a cero en representación parlamentaria.

Así, una posible coalición entre PP y Vox obtendría 44 procuradores, por lo que lograrían tres más de los necesarios para gobernar. Por detrás se quedaría una reedición del Gobierno de coalición, teniendo en cuenta los 3 escaños que obtendría Unidas Podemos.

Último barometro del CIS

El último estudio realizado en plena campaña electoral por el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntaba como vencedor al PSOE sobre el PP, aunque con poca distancia entre ellos. Segun el CIS, el Partido Socialista Obrero Español se haría con el 30,1% de los votos, lo que le otorgaría entre 29 y 24 escaños. Por su parte, el Partido Popular se quedaría con el 29,7% del apoyo y, por lo tanto, con 24-30 diputados.

Esta última encuesta refleja la subida de Vox, que lograría hasta 9 escaños. Aún así, aunque muchos hablan de la posibilidad de un pacto entre el Partido Popular y Vox, según estos datos, esta alianza no sería factible para poder formar un gobierno de coalición, ya que juntos no lograrían la mayoría, es decir, no llegarán a los 41 escaños.

Por otro lado, el PSOE también necesitaría el apoyo de otras fuerzas políticas. En su caso, según el último estudio del CIS, tampoco llegaría a los 41 escaños si pacta con Unidas Podemos, ya que el sondeo otorga entre 2 y 4 escaños a la coalición de Podemos y Izquierda Unida.

Ciudadanos deja de estar entre los principales partidos de la comunidad y su resultado en las encuestas es negativo. De obtener 13 representantes en las elecciones autonómicas de 2019, los sondeos le otorgan entre 2 y 5 escaños en estas elecciones del 13F.

Barómetro de laSexta

El barómetro de laSexta, al contrario que el sondeo del CIS, ubicaba al Partido Popular en primera posición ​​con un 27,9% de los votos, no muy alejado del PSOE, que obtendria el segundo lugar con un 27,3% de intención de voto. A ellos les sigue Vox, con un apoyo del 16,5%.

Francisco Igea (Ciudadanos), aunque logró gobernar junto a Alfonso Fernandez Mañueco (Partido Popular) en la anterior legislatura, parece que no le va a quedar más remedio que apoyar al Gobierno e intentar añadir su agenda en alguna de las cuestiones que se planteen, ya que ninguno de los sondeos le otorga una posición decisiva. En el sondeo de laSexta se sitúa en sexto lugar con el 1,3% del apoyo de los electores.

